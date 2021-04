Fent i desfent | El toque de queda se acaba el próximo 9 de mayo con el fin del estado de alarma

Joan, ahora tu «amortizada» Armengol le ha cogido el gusto a eso de salir del Consolat y hacer su particular tour por la part forana. Tal vez tengas suerte y visite Sóller, o no porque ahora, la presidenta fugissera tiene entre ceja y ceja limitarnos aún más nuestros derechos fundamentales y poder aplicar su particular mando y ordeno. Va crecida la mandataria. Su jefe directo quiere poner fin al estado de alarma, menos mal de Pedrito, pero ella se rebota y quiere seguir con el toque de queda y busca a la desesperada las herramientas para poderlo hacer. Ay, pobreta, que se le acaba el mando y ordeno... Sinceramente, le convendría aplicar la regla de más sanciones y menos restricciones porque la pura realidad es que hay mucha gente que hace las cosas bien, que acata las normas que ella y su equipo se sacan de la manga pero pagan justos por pecadores. Si se detecta una fiesta ilegal, pues multas, multas y más multas. Sería mucho más efectivo. Convendría que se dejara asesorar un poquito por su colega Aina Calvo, más preparada y con más credibilidad para gestionar una pandemia.

Desfent | Tú fastidia Francina, que algo queda

Hola Rosa, a pesar de Armengol todo sigue perfecto en Sóller. Al parecer nuestra marchita presidenta le ha cogido el gusto al mando y ordeno y ahora quiere instrumentos legales para mandarnos a la cama a las 22 horas tras el fin del estado de alarma, a pesar de que los datos que ella misma filtra a la prensa cada día apuntan que no hay razón para tanta restricción. A la muy honorable de esta comunidad le diría que antes de mantener el toque de queda debería haberse preocupado por crear nuevas camas hospitalarias en estos 13 largos meses de pandemia. A día de hoy no ha creado ni una para que el sufrido contribuyente pueda regresar a su normalidad con un sistema sanitario capaz de hacer frente a la crisis sanitaria. Pero no, es más fácil ‘el mando y ordeno’ para tapar su inacción política. Y también es más fácil abofetear a la Ayuso porque tuvo la pecaminosa idea de crear un hospital de pandemias. Por favor, llevaré una velita a la Mare de Déu de Lluc para que tengamos una Ayuso aquí. Francina, vete a casa y llévate contigo al Biel Company ese, que parece no tiene ni sangre en sus venas.