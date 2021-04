Lletra menuda | Una afectividad sin equilibrio básico

La teniente de alcalde de Igualdad de Calvià, Nati Francés, no resbala sobre la exageración cuando dice que algunos de los datos arrojados por el diagnóstico de la educación afectivo y sexual en su municipio invitan a llevarse las manos a la cabeza. Es la reacción natural y comprensible ante el choque con una cruda realidad que podía intuirse, pero que ahora se confirma con base analítica de estudio de campo. La evaluación aporta muchos matices y hay que adentrarse en ella con rigor para disuadir el alarmismo y poder responder con acierto. En todo caso, han aflorado unas cifras que no pueden maquillarse ni sortear la preocupación. El 39,8% de los escolares de Calvià dan por sentado que los celos entran dentro de la normalidad, el 37,2% conciben la pareja como una posesión y prácticamente el mismo número de adolescentes de entre 14 y 18 años no han adquirido conciencia de los riesgos del embarazo. El consumo de pornografía se eleva hasta el 56,4%. Hay más, pero con lo dicho resulta más que suficiente. El estudio se refiere a Calvià, el primer municipio de España que ha visto la necesidad de llevarlo a término y ha tenido el coraje de realizarlo. No caigamos, por tanto, en el error de estigmatizar a los jóvenes de Calvià porque tampoco hay motivo especial para pensar que ellos son muy diferentes a los del resto de Mallorca, por ejemplo. La conclusión es que se confirma un retroceso en el equilibrio afectivo de los adolescentes con carencias y soledades que necesitan urgente reparación. Es una cuestión que, vistos los resultados del estudio, debe interpelar primero a las familias y a la comunidad educativa, pero también a la sociedad en general, porque en materia afectivo-social la calle también educa y da testimonio. Está bien que Calvià inicie talleres o más horas de formación, pero el empeño requiere mayores esfuerzos compartidos.