Manacor instalará cámaras para vigilar los accesos a la zona semipeatonal del centro

El sistema de cámaras se diseminará a partir de las ocho entradas a las ZPR y tendrá un funcionamiento «similar a la que se aplica en Palma»; es decir, que dispondrán de un sistema de lectura de las matrículas de todos los vehículos que vayan entrando en la zona magenta del centro de Manacor. «El propio sistema sabrá así en cuestión de segundos si su propietario es residente y tiene permiso para circular y, por tanto, si va al cielo o al infierno», bromea.

Asimismo, tal y como recuerda Llodrà, «también es posible solicitar permisos de un solo día de manera sencilla, para que quien tenga que recoger a un familiar enfermo, llevar la compra a una persona que no pueda moverse, etc., pueda pasar sin problema». Este lunes durante el pleno municipal, el regidor no dudó en reconocer que pese a «que estamos en un periodo de pedagogía y de información de cómo funciona la ZPR, y dado que se basa en una ordenanza ya aprobada, ya se pueden imponer sanciones».

Por lo que respecta a las multas derivadas de pasar o aparcar en la ZPR sin tener permiso o ser residente, estas pueden ir desde los 100 hasta los 500 euros dependiendo del grado de la infracción, lo que será mucho más fácil y rápido de aplicar en cuanto se compren y se conecten las cámaras de control, de las que el ayuntamiento de Manacor se ha encargado de decir en numerosas ocasiones que no tendrán un afán recaudatorio sino disuasorio.

En estos momentos, el consistorio manacorí ya ha resuelto positivamente hasta 1.800 solicitudes de vecinos residentes en la nueva zona marcada de prioridad peatonal, a las que hay que sumar «unas cien más que han sido autorizadas hoy mismo por errores en algún número o letra de la matrícula». Unas cifras bastantes buenas si tenemos en cuenta que no hace ni un mes que la ZPR se puso en funcionamiento.

Sin embargo todavía hay problemas con otras 700 autorizaciones más que en estos momentos están siendo revisadas y que se sitúan en la bandeja de pendientes.

Pero pese a la satisfacción del equipo de gobierno local (Més-Esquerra, PSOE y Podem), el PP sigue pensando que «falta mucha más información hacia los comerciantes y ciudadanos, porque los informadores a pie de calle, en muchas ocasiones, no saben resolver todas las dudas. Creemos que todavía hace falta mucho trabajo», critica Maria Bel Bauzá.

Estacionamiento comercial

Por otro lado, el pleno de este lunes aprobó (con los votos favorables del equipo de gobierno y las abstenciones de la oposición) la creación de la Zona de Estacionamiento Comercial, ligada a la ZPR y que tiene como objetivo promover el comercio y un tránsito más rodado y fluido. De esta manera, pasan a ser Zona de Estacionamiento Comercial la calle Amargura, la calle Rector Caldentey, calle Príncep, Olesa y la plaza Constitució (de ses Verdures).

Llodrà asegura que se ha pactado con los comerciantes una duración máxima de estacionamiento de 60 minutos. En cuanto al precio de estas nuevas plazas, «dependerá de la ordenanza y de los nuevos parquímetros inteligentes que se instalarán».

Entre las novedades introducidas en la nueva ordenanza, destaca la modernización de las máquinas de ORA que permitirá el pago digital. Los coches eléctricos estarán exentos de pago, y las personas diagnosticadas con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa no tendrán que pagar para aparcar.