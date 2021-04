El ayuntamiento de Felanitx ha denunciado la desaparición de un antiguo paragüero de estilo modernista que forma parte del inventario municipal. El alcalde Jaume Monserrat ha interpuesto la correspondiente denuncia ante la Policía Local, que a su vez ha dado traslado del caso a la Guardia Civil.

Según explicó el alcalde en el pleno de este lunes, el objeto "estaba ubicado dentro de los almacenes eliminados de la parte posterior del edificio del Hospici". No obstante, cuando se ejecutaron las obras del actual aparcamiento municipal "todos pensábamos que el paragüero se había almacenado en las 'portasses' actuales pero no ha sido así", lamentó el alcalde durante la sesión plenaria. "Ahora que hemos vaciado estas instalaciones para rehabilitar el espacio nos hemos dado cuenta de que este elemento ha desaparecido o ha sido sustraido". Por este motivo, el Ayuntamiento ha interpuesto la correspondiente denuncia, que solo se ha tramitado después de haber comprobado que el paragüero no se encontraba en ningún otro espacio municipal.

Monserrat explicó en el pleno que la desaparición del objeto se ha conocido recientemente, ya que todavía se conservaba durante las últimas visitas al espacio donde se almacenaba antes de que se iniciasen las obras del actual aparcamiento.

La pieza es de hierro forjado y está incluida en el inventario del Hospici, realizado en febrero de 2013. Se trata de un objeto de estilo modernista que "se catalogaría entre finales del siglo XIX y principios del XX", según la institución municipal. El Ayuntamiento también ha realizado una llamada a los vecinos para que avisen en caso de ver el paragüero, por si alguien se lo hubiera llevado "por error" pensando que su valor era escaso.