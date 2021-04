Miquel Cabot Rodríguez: «Vamos a destinar 900.000 euros a ayudas directas a los negocios de Marratxí»

¿Cómo ha afectado la pandemia de la covid-19 al municipio de Marratxí?

Como en el resto de municipios de nuestras islas, ha supuesto una paralización de todos los proyectos así como un retroceso económico, produciendo un gran impedimento en la gestión municipal. Tres puntos han marcado la gestión de la pandemia: las prestaciones sociales, las ayudas a las empresas afectadas y la recuperación económica.

¿Y en concreto a las industrias de la localidad?

Al igual que en el resto de municipios, los comercios más perjudicados han sido los más afectados por las restricciones. Se cree que Marratxí no tiene vinculación con el turismo, pero desgraciadamente la mayoría de empresas ubicadas en el polígono de Marratxí están vinculadas al turismo, por lo cual se han visto severamente afectadas. También tenemos hoteles rurales que se han visto afectados. Se pueden contar con una mano los comercios que no se han visto afectados. Los menos perjudicados han sido algunos que prestan servicios esenciales, pero a todos, de alguna manera en mayor o menor medida, la pandemia les ha perjudicado.

En la primera legislatura, con el pacto de Més, PSOE y Unidas Podemos, el alcalde en aquel momento Joan Francesc Canyelles presumió de la compra de la Olleria de Can Palou, la cual se convertiría en el centro de interpretación del ‘Fang’. Han pasado seis años y la Olleria continúa igual o más deteriorada... ¿Cómo está el tema?

En estos momentos se está redactando un proyecto para la rehabilitación de la Olleria y que la misma sea un centro de interpretación del ‘Fang’, debido a la pandemia se ha ido retrasando tanto el proyecto como el inicio de las obras. Esperamos que este proyecto se pueda financiar con parte de los 37 millones de euros del remanente de tesorería que tiene nuestro Consistorio, y esperamos que se puedan adjudicar las obras antes de finalizar el año.

Otra de las obras paralizadas es el futuro edificio polivalente, el cual está subvencionado por la conselleria de Turismo.

Se ha vuelto a activar. Es un ejemplo de la mala suerte. Las obras se adjudicaron a una empresa que al medio año de iniciar las mismas renunció, dejándolas tal y como están actualmente. La conselleria de Turismo, de la cual dependen las obras, se las ofreció a la empresa que había quedado en segundo lugar, la cual también renunció a las mismas. A partir de aquí hemos debido reformar el proyecto adaptándolo a la situación actual del edificio, con una actualización de los precios. Una vez finalizado este proyecto se lo enviaremos a la Conselleria para que efectué una nueva licitación, ya que es la responsable de la misma.

También la refinadora de es Pont d’Inca ha sido adquirida por el Consistorio. ¿Cómo marcha su recuperación?

En estos momentos se encuentran en licitación la redacción de dos de los proyectos para recuperar estas instalaciones para el disfrute del pueblo. Uno de ellos hace referencia a la adecuación del patio para que pueda ser utilizado por los vecinos de Marratxí y la adecuación de una de las naves. La segunda actuación es la redacción de la documentación técnica de la situación de las distintas naves que forman el edificio, para así poder sacar a licitación por fases la rehabilitación de cada uno de estos espacios. Una vez tengamos redactados estos proyectos, el objetivo es licitar las obras a finales de 2021.

Pepsi cedió las instalaciones del carrer de Sant Llatzet al Ayuntamiento. ¿Se ha hecho algún estudio para su rehabilitación y uso?

En breve se publicará la licitación de la reforma de las antiguas oficinas, donde se ubicará la escuela de música y la banda municipal, que actualmente ocupan un piso del edificio de Érica de es Pont d’Inca. También está en licitación la redacción del proyecto del cambio de la cubierta de las naves ya que son de uralita y se deben cambiar porque han acabado su vida útil. Esperamos y deseamos que a final de año tengamos la licitación de estas obras y podamos empezar a pensar cuál es el futuro de estos espacios, que sin ninguna duda cambiarán la fisonomía de es Pont d’Inca.

El convento de Ca ses Monges de Pòrtol ya es municipal y las religiosas han abandonado el mismo. ¿Les cogió por sorpresa este abandono tan repentino? ¿Qué harán con las instalaciones?

Nos cogió totalmente por sorpresa que las religiosas, que tenían el usufructo del mismo, lo abandonaran tan rápidamente, no lo teníamos previsto. Quiero aprovechar la ocasión en nombre de todos los vecinos de Marratxí y en particular de Pòrtol, para agradecer a las mismas los años de dedicación que han mantenido con el pueblo, que no será nunca suficiente por su gran dedicación. Han dejado un hueco difícil de llenar. En cuanto al futuro del convento, debido a la premura, no tenemos aún ningún proyecto, ya que no sabíamos cuándo podríamos disponer del mismo. Ahora, estudiaremos las necesidades de reforma del edificio para convertirlo en el Casal Socio Cultural de Pòrtol y una de las futuras estancias estará destinada la biblioteca de Pòrtol.

El Ayuntamiento dispone de 37 millones de remanente, parte del cual servirá para la rehabilitación de la Olleria de Can Palou. ¿Qué actuaciones se llevarán a cabo con el resto?

Este remanente, el cual no podemos utilizar hasta que se cierre la liquidación del ejercicio de 2020 (prevemos que será el próximo mes de junio), se invertirá en inversiones pendientes desde hace años que no se han podido llevar a cabo a causa de su alto coste económico, como la dotación de alcantarillados en las zonas de es Garrovers o Son Caulelles, la rehabilitación de Sa Refinadora y las instalaciones de Pepsi en es Pont d’Inca; así como la construcción del futuro pabellón municipal de referencia del municipio. También hay que recordar que en los últimos años, sin contar con los remanentes, ya se han realizado inversiones en el municipio de gran calado gracias a la gestión económica municipal que hemos llevado a cabo desde el año 2015, como ejemplo la liquidación de la deuda municipal que ascendía a doce millones de euros que nos ha permitido destinar lo presupuestado en amortizar la deuda a invertir estas partidas en distintas inversiones y en mejorar los servicios municipales que se prestan a los ciudadanos. Igualmente esta gestión económica, en tiempo covid, nos va a permitir destinar a ayudas directas a los negocios unos 900.000 euros, así como un aumento de 270.000 euros en las partidas de ayudas a las familias de nuestro municipio.