Fent i desfent | El alcalde de Capdepera rompe relaciones con la Guardia Civil

Querido Joan, ¿en Sóller, todo bien? En el Llevant las aguas andan revueltas, sobre todo, en Cala Rajada. De hecho, aprovecho el cisma entre cuerpos de seguridad para acuñar nuevo término: hacer un Fernández. Tras la tormenta, llega la calma y espero que así sea y no deba ponerlo en práctica. Y es que el alcalde gabellí, a su puro estilo chulesco, ha plantado cara a la Guardia Civil y, en consecuencia, a su compañera socialista Aina Calvo. Rompe relaciones con el instituto armado, dice. No sabía que un alcalde pudiera hacer eso. Dice que, en cuanto al cuerpo se refiere, los agentes locales se ceñirán a los «mínimos» recogidos por la ley. Y se queda tan ancho. Menudo show. Que las aguas están turbias en este asunto, no hay duda, lo que sí está claro es que la situación de la Policía Local gabellina es nefasta. No pasan por sus mejores momentos, por ello, reclaman más plantilla y una comisaría digna. Así que el primer edil debe poner cartas en el asunto porque si no serán los propios agentes locales quienes le harán ‘un Fernández’.

Desfent: Los impuestos no son para pagar estupideces

Hola Rosa, en Sóller todo sigue estupendo, con la primavera floreciendo. Pero veo que en el Llevant lo que florece son las estupideces de los políticos. Me da pena que los gabellins tengan que pagar con sus impuestos a un alcalde que dice que rompe relaciones con la Guardia Civil. Como si la vida de los mallorquines fuera con ello... Días pasados me desperté alterado y ahora comprendo que debía ser esta fractura la que rompió mi plácido sueño. En fin, estupideces que nos llenan la vida. Le diría a ese tal Fernández que deje trabajar a la Guardia Civil y que mejore las condiciones de sus agentes. Y puestos a romper relaciones, le sugeriría que lo hiciera con la amortizada Armengol que motivos tendría para llenar varios camiones. Como por ejemplo con lo de la AstraZeneca. En España se han puesto más de dos millones de esta vacuna y las reacciones adversas no han afectado a más de una docena de personas. Pero como la Armengol y cía son más papistas que el Papa ha decidido limitar el uso de esta necesaria vacuna que esperamos desde hace un año. Quien rompe relaciones con ella soy yo. Au!