El ayuntamiento de Manacor ha puesto en marcha la página web www.enviumanacor.cat con el objetivo de unificar la oferta cultural del municipio. Se trata de una herramienta que funciona a modo de agenda donde se recoge toda la actualidad cultural de Manacor, ya sea de programación pública como privada. Así, según el Consistorio, se acabará con la dispersión informativa y permitirá al sector cultural lanzar sus propuestas.

Este portal, además de publicitar los actos culturales de manera unificada, ofrece a los ciudadanos la posibilidad de hacer la reserva y adquisición de las entradas de manera online. Los usuarios también pueden solicitar recibir toda la actualidad cultural mediante el correo electrónico.

En cuanto a la publicación de eventos, tanto entidades públicas como privadas podrán hacerlo. Solo será necesario darse de alta. Esta posibilidad se pondrá en marcha a partir del mes de mayo, ya que durante este mes de abril la web funcionará exclusivamente con programación de carácter público.

“En Viu Manacor será el portal de referencia de la cultura en Manacor”, ha asegurado el delegado de Cultura y Educación, Mateu Marcé, durante la presentación que ha tenido lugar este viernes en el Conservatorio de Manacor. En este sentido, Marcé ha añadido que “queremos que ya no vuelva a ocurrir que alguien no haya ido a un espectáculo o acto cultural en Manacor para que no se ha enterado”.

Por su parte, el técnico de Cultura del ayuntamiento de Manacor, Llorenç Carreras, ha hecho hincapié en la oportunidad que supone esta nueva herramienta para el sector cultural dado que “permite tanto a entidades públicas como privadas no solo agendar, sino también determinar capacidades de asistentes y también poner las entradas a la venta”.