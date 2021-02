El Dijous Llarder también se ve empañado por la covid-19. Así el carnaval también se queda en casa pero son muchos los Ayuntamientos que han querido aprovechar la cita carnavalesca para animar a los ciudadanos a aprovechar la ocasión para disfrazarse de su personaje favorito, hacerse un vídeo o una fotografía y participar en los concursos de esta Rueta y Rua virtual. Y es que los premios tendrán un objetivo claro: ayudar al comercio y a la restauración local, tan azotado por la crisis derivada de la pandemia.

Este jueves se darán a conocer los primeros participantes. El ayuntamiento de Felanitx ha emprendido la campaña Disfressa’t pel comerç, así se entregarán vales de 30 euros de descuento para comprar en el pequeño comercio, bares y restaurantes. ¿El requisito? Disfrazarse y compartir el vídeo o la foto a través de las redes sociales. Además habrá dos premios especiales de 150 euros para la imagen que coseche más “me gustas” en el Facebook del Ayuntamiento. “Hemos animado a los ciudadanos a disfrutar del carnaval para ayudar al tejido comercial y a la restauración. Es una manera de ayudar a estos sectores y de que las familias también se diviertan”, confiesa el regidor de Fiestas, Pedro Acosta.

En la misma línea se pronuncia su homólogo en Algaida. Llorenç Gil reconoce que “como muchas otras fiestas este año toca celebrar el concurso de disfraces de forma virtual, esperemos que la gente se lo pase bien desde casa”. Gil explica que también cuentan con la participación de la Dinamizadora Jove y de la regiduría de Promoción Económica: “Como en otras iniciativas en este año de pandemia, aprovechamos para promocionar las pequeñas y medianas empresas del municipio, por ello, los premios son vales de compra de 50 euros”, remarca Gil. En total se entregarán doce premios para gastar en comercios o empresas de Algaida, Pina y Randa.

Y como no podía ser de otra manera, Lloseta, el municipio más “carnavaler” de la comarca, no dejará de celebrar su carnaval por mucho coronavirus que haya. El Grup Carnavaler de Lloseta, con el apoyo del Ayuntamiento, ha organizado un concurso on line. Se puede participar de forma individual, en grupos decorando las fachadas de casa o engalandando los escaparates de los comercios. Los premios también serán vales para apoyar al comercio llosetí.

El regidor de Participación, Andreu Caballero, detalla que en Inca también la Rua se alía con el comercio local. Los más pequeños de la casa tienen hasta este jueves para participar en la Rueta Virtual mientras que los mayores de 13 años tienen hasta día 13. “El objetivo es fomentar la participación ciudadana y que se sigan desarrollando las actividades más tradicionales aunque sea de una manera diferente”, afirma. En cada una de las categorías, el Ayuntamiento entregará un vale de 150 euros al primer clasificado, uno de 100 al segundo y de 50 para el tercero. El jurado estará formado por miembros de distintas asociaciones y por los Quintos’03.

En Santanyí también habrá Rua Virtual. Se podrá participar desde casa sin ningún tipo de riesgo y con la novedad de que habrá importantes premios económicos que servirán para dinamizar el comercio local. La alcaldesa Maria Pons afirma que “las regidurías de Juventud, Fiestas y Comercio han unido sus fuerzas para organizar una rua diferente que sirva al mismo tiempo para dar apoyo al comercio local. Los premios serán vales para utilizar en comercios y establecimientos de nuestro municipio”. El regidor de Fiestas, Joan Gaspar Aguiló, se muestra muy satisfecho “con una iniciativa que da respaldo principalmente a los jóvenes –el Centre Jove coordinará la participación y votaciones-, un colectivo que se ha tenido que esforzar de forma excepcional”.

Sóller también estrenará este fin de semana un modelo virtual de carnaval. La regidora de Participación, Mar Castañer, ha informado que los premios ascenderán a 3.400 euros. Rua y Rueta se prolongarán desde este viernes al domingo para que los participantes puedan enviar sus fotografías al Whatsapp del teléfono 626 52 07 06.

En Andratx, con motivo de las medidas y recomendaciones sociosanitarias en relación a la situación provocada por la COVID-19 no se pueden llevar a cabo los tradicionales desfiles pero el Ayuntamiento ha optado por una alternativa consciente de la necesidad de dar cumplimiento al calendario festivo y de la importancia que tiene para las familias, alumnos y población en general poder realizar actividades lúdicas y festivas dentro de un entorno familiar o controlado. Por ello, Sa Rua se adapta a la actual situación de la covid-19. Así, habrá un concurso de disfraces y unos premios denominados “Carnaval de Andratx 2021”, pasando íntegramente al formato virtual

Sineu o Sant Joan son otros de los municipios que no han dudado en organizar un carnaval adaptado a la pandemia, es decir, una Rua virtual.