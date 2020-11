View this post on Instagram

⬇️English version in comments⬇️ Voici le texte original que j’ai lu à l’interphone aujourd’hui: « Bonjour à tous et à toutes, Aujourd’hui, certains d’entre vous ont probablement remarqué que des garçons, comme moi, portaient la jupe. Eh bien, laissez moi vous parler du pourquoi de ce geste. En gros, le fait qu’un garçon porte la jupe est un signe de résilience, de solidarité et de support à la bataille intersectionelle d’égalité des sexes. Le double standart sur la façon dont laquelle une femme et un homme devraient se présenter aux yeux de la société est flagrant; si une femme porte un complet et des pantalons, vêtements associés à la masculinité, on n’y pense pas plus que ça. Mais à cause de la masculinité toxique, le moment qu’un garçon va faire quoique ce soit de féminin, que se soit se mettre du vernis à ongle, du maquillage, ou dans notre cas, une jupe, il se fait pointer du doigt et bombarder d’insultes. On va dire qu’il n’est pas un vrai homme et on va immédiatement assumer son orientation sexuelle. Aussi, la jupe représente parfois un moyen pour certains établissements scolaires d’abuser du code vestimentaire inconsciemment. Les agresseurs, tant qu’à eux, vont excuser leur geste en sexualisant les femmes inutilement et grossièrement. Donc, en portant la jupe, nous sommes solidaires aux femmes de la société qui se font constamment sexualiser et à qui ont dit de cacher le corps, et nous lançons un message contre la masculinité toxique qui empêche les garçons d’être ce qu’ils sont vraiment sans jugement. On est en 2020, et nous à NF, on est ouvert sur le monde; c’est-à-dire qu’on n’accepte pas ça la discrimination, l’homophobie et le sexisme. C’est ce que représente notre jupe. Merci. » #jupepourtous