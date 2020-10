El núcleo urbano de Manacor ha amanecido este jueves cerrado a cal y canto, aunque la actividad de los vecinos no ha cesado. Francisca Llull se ha levantado temprano y ha aprovechado para ir a comprar a la plaça, y de camino, se ha parado a tomar un café. A escasos metros se encuentra Jessica Alonso, quien, como cada día, en su descanso laboral desayuna en el bar. "Voy con cuidado, pero tengo que seguir con mi vida", indica. Ambas sostienen, resignadas, que el confinamiento era la única opción: "Todo sea por la salud".

Poca actividad policial se ve en la plaça de sa Bassa a media mañana. Sin embargo, las terrazas de los bares están casi llenas. "De momento no me he encontrado a ningún agente", asegura Alonso. Ella es de Porto Cristo y ha accedido al núcleo urbano sin pasar ningún control. "Me ha parecido raro, pero supongo que será porque es el primer día", afirma. Llull, por su parte, destaca que lo único "diferente" de la jornada de hoy es que "hay muchos aparcamientos". "No he tenido que dar tantas vueltas como otros días", dice entre risas.