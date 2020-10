El BOIB ha publicado este miércoles el decreto que establece el confinamiento del núcleo urbano de Manacor, un cierre perimetral que excluye el Hospital y el polígono. Eso sí, las urbanizaciones de Son Talent, el Hipódromo, el bar Jordi des Racó y las pistas deportivas sí se ven afectadas por las restricciones ya que están en suelo urbano. Esta medianoche entran en vigor las restricciones de las entradas y salidas salvo por causas justificadas durante los próximo 15 días. Se trata de unas medidas adoptadas por el Govern con el fin de frenar la propagación de la pandemia de coronavirus en el municipio que presenta una incidencia acumulada a 14 días de 458 casos por cada 100.000 habitantes, la más elevada de Balears y una tasa de positividad del 14,3%.

El decreto restringe la entrada y salida en el núcleo urbano de la localidad de Manacor, sin incluir el polígono, salvo para asistir al médico, al trabajo; a centros docentes y educativos, incluyendo las guarderías de educación infantil, o a cuidar de mayores, dependientes y discapacitados. También se permite ir al banco, a actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales, hacer trámites administrativos inaplazables, exámenes o pruebas oficiales y por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Con la festividad de Tots Sants a la vuelta de la esquina, el decreto contempla como actividad justificada la visita al cementerio del 29 de octubre al 2 de noviembre. A pesar de que la circulación de personas residentes en el núcleo urbano está permitida, el Govern recomienda permanecer en casa y desaconseja los desplazamientos y la realización de “actividades no imprescindibles”. También hace un claro llamamiento a limitar los contactos. Quedan prohibidas los encuentros o reuniones de más de seis personas, una prohibición que también incluye las bodas, las celebraciones sociales y la práctica deportiva no federada. No está permitido el consumo de alimentos y bebidas en las reuniones de hasta seis personas en espacios públicos.

Cualquier local o establecimiento comercial no puede superar el 50% de aforo mientras que los establecimientos tendrán que cerrar como tarde a las 22 horas y habrá un horario prioritario para mayores de 65 años. Bares y restaurantes no podrán servir en su interior, a excepción de la comida para llevar mientras que el aforo de sus terrazas será del 50%. Las mesas no pueden ser de más de seis personas.

Academias, autoescuelas y centros de formación pueden impartir clases de forma presencial pero siempre a un 50% de su capacidad y las actividades se deben limitar a grupos de seis personas.