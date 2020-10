El 'pebre bord' ha pasado la prueba de Europa. La Denominación de Origen Protegida (DOP) de este producto que es parte consustancial del proceso de elaboración de la sobrasada y que da nombre a una de las ferias más enraizadas en la part forana (en Felanitx) ya está inscrita en el correspondiente registro comunitario.

Como informó este martes el Govern, la Comisión Europea ratificó el último trámite de protección del 'pebre bord' de Mallorca. De esta forma, la Comunidad ya cuenta con casi una veintena de productos protegidos por la Unión Europea, sumando DOP e IGP (Indicación Geográfica Protegida).

A partir de ahora, por tanto, el producto, que se encuentra en plena campaña de cosecha, podrá comercializarse bajo el distintivo DOP Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca. La regulación, además, obliga a que no se pueda comercializar a granel y sólo podrá hacerlo en envases de como máximo cinco kilos. El producto que no se ajuste a los parámetros de la DOP no podrá utilizar tampoco el nombre de Mallorca.

En un comunicado, la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación recuerda que el expediente de protección se inició «hace unos años» por parte de la Associació pel Foment del Pebre a Mallorca, una tramitación que ha asumido la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El objetivo final de este proceso administrativo iba encaminado a garantizar la conservación del cultivo de estas pimientos de la especie Capsicum Annumm, una variedad autóctona del conocido «tap de cortí».

La Conselleria estimó en unos 375.000 euros anuales el valor económico total de la producción del Pebre Bord de Mallorca/Pimentón de Mallorca.

En la actualidad, la isla dispone de cuatro fábricas y una treintena de productores consagrados a este cultivo.

Los integrantes de la Associació pel Foment del Pebre de Mallorca representan el 71% de la superficie cultivada de este producto en Mallorca y más del 78% del volumen total de su producción, según datos de la Conselleria.