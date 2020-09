La residencia de Pollença, en situación "insostenible" por la falta de personal

En una carta difundida ayer por Junts Avançam, principal grupo de la oposición, las trabajadoras de limpieza, comedor y lavandería de la residencia de Sant Domingo de Pollença, de gestión municipal, denuncian que se encuentran en una "situación insostenible" por falta de personal y anuncian su intención de convocar una huelga para "acabar con esta situación de abuso".

Las empleadas explican que de las siete trabajadoras actuales, dos están de baja y una de estas dos plazas "no se ha cubierto". Ello provoca que esta baja haya coincidido con las vacaciones y días libres de las otras compañeras, "por lo que hay días en que solo somos dos trabajadoras para cubrir todo el día; una hace horario normal de 7 a 14:30 horas y la otra trabaja de 9:30 a 14 y de 18:30 a 21:30 horas".

Además, añaden que "solo dos trabajadoras deben ocuparse de la limpieza de los dos edificios, los dos comedores y la ropa de los residentes y de la residencia (sábanas, uniformes, toallas, etc.)" y que la empleada del turno de tarde "debe calentar la cena si la cocinera tiene libre", por lo que "no se puede proceder a la desinfección que se nos pide", en unos momentos en los que la covid-19 se está cebando de forma especial con las residencias de personas mayores.

Las autoras de la carta aseguran que han trasladado su "malestar" a la dirección de la residencia, a la que también han solicitado reuniones, "pero no hemos recibido respuesta". Ante esta situación, las trabajadoras solicitan "ayuda urgente del comité de empresa", ya que "la salud de las trabajadoras está en riesgo" y "muchas tienen que medicarse para ir a trabajar".

Por todo ello, estas trabajadoras están dispuestas a "ir a la huelga" y a denunciar el caso ante Inspección de Trabajo.

Reacciones

El alcalde de Pollença, Tomeu Cifre (Tots per Pollença), negó ayer que la residencia esté en una situación límite tal y como denuncian sus propias trabajadoras y acusó a Junts Avançam, sin citar a este partido, de hacer pública una carta "interna" de las trabajadoras a la que "alguien ha querido dar más trascendencia".

Cifre admitió que existe un único caso de baja laboral en el equipamiento sociosanitario y que ya se han iniciado los trámites para su sustitución, aunque la persona sustituta no puede incorporarse de inmediato porque debe realizarse las pruebas del coronavirus. "Además, ahora hay cinco residentes menos en la residencia", añade el alcalde para dar a entender que el personal actual es suficiente para atender las necesidades de los usuarios.

No opina lo mismo la oposición. Junts Avançam denunció ayer los "graves" déficits en la gestión política de la residencia y alertó que la situación actual "podría ser muy peligrosa" si no se arregla en breve. "El personal de limpieza ha sufrido varias bajas que el Ayuntamiento no ha cubierto y esto provoca que se produzcan deficiencias en la limpieza y un estrés sobrevenido e innecesario entre las trabajadoras", lamenta esta formación.

Esta situación "no debería permitirse y mucho menos en unos momentos en los que la limpieza se ha convertido en una medida indispensable para evitar contagios en esta segunda ola de la covid-19", por lo que exigen al Consistorio que cubra las plazas laborales, una reivindicación que también compartieron Alternativa y Podem.