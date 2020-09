Sa Pobla aprueba cambiar el nombre de la vía Joan Carles I pero aparca su aplicación

El alcalde de sa Pobla, Llorenç Gelabert (El Pi), aseguró ayer que no tiene ninguna intención de cambiar, por ahora, el nombre de la calle Rei Joan Carles I a pesar de que el pleno del jueves aprobó una moción de sus socios de Més que instaba a sustituir la nomenclatura de la calle dedicada al rey emérito por la de Carrer de ses Marjaleres.

La propuesta de los ecosoberanistas obtuvo el respaldo del PSOE y de dos ediles de Independents per sa Pobla, además de los tres de Més, por lo que se aprobó con siete votos a favor, cinco abstenciones (los cuatro ediles de El Pi y otro de Independents) y cinco votos en contra del PP, en la oposición. El resultado evidenció las diferencias sobre esta cuestión en el seno del equipo de gobierno integrado por El Pi, Més, PSOE e Independents.

A pesar del resultado de la votación, favorable al cambio de nombre de la calle, el alcalde Gelabert aseguró ayer que la moción "no tiene ningún efecto inmediato" y que "solo sirve para debatir el tema en el pleno", pero no para aplicar la propuesta. "Para cambiar el nombre de la calle deberíamos volver a elevar la propuesta concreta al pleno, y de momento no lo haremos", señaló.

Gelabert opina que "ahora no estamos para cambiar nombres de calle, con toda la que está cayendo", en referencia a la pandemia sanitaria y la crisis económica. "Los vecinos de la calle y mucha otra gente no entenderían este cambio ahora, cuando estamos en una situación muy delicada", añade el edil.

Además, el alcalde recuerda que el rey emérito "no está ni imputado ni procesado". "Es cierto que ha huido del país, pero debe imperar la presunción de inocencia".

Por su parte, Antoni Simó, portavoz de Més, explica que "se trata de una moción política que tiene su procedimiento para que sea aplicada más adelante" y quiso dejar claro que la propuesta aprobada por el pleno "compromete políticamente al Ayuntamiento", por lo que su partido "insistirá" ante sus socios del pacto para que se cumpla.

Simó apunta que el cambio de nombre "no entorpece para nada la gestión del Ayuntamiento" y no supone un gasto económico importante, ya que "solo hay que cambiar varias placas".

El PP, por su parte, ya había anunciado que solicitaría una consulta popular antes de cambiar el nombre de la calle. Además, numerosos vecinos se han manifestado en contra de este procedimiento a través de las redes sociales.

El portavoz de Més recuerda que "las calles pertenecen a todo el pueblo, no solo a sus vecinos" y asegura que los trámites administrativos que deberán realizar los residentes si se cambia el nombre "son más sencillos que antes".