El alcalde de Maria denuncia que la moción de censura en su contra se debe a "rabias personales"

El alcalde de Maria de la Salut, Biel Mas (El Pi), denunció ayer que tras el anuncio de moción de censura que han pactado los dos partidos de la oposición, X Maria (la marca local de Més) y PP, se esconden "rabias personales" e "intereses partidistas".

Estas dos formaciones, con tres representantes cada una, anunciaron el martes por la noche la inminente presentación de una moción de censura (que todavía no tiene fecha) para desbancar al actual pacto municipal de El Pi (tres ediles) y PSOE (dos), que gobierna en minoría desde el inicio de la legislatura, con el objetivo de "desbloquear" la acción de gobierno que, a su entender, está paralizada.

El candidato a la alcaldía pactado por los dos grupos de la oposición será Bernat Quetglas, exregidor socialista hoy en las filas de X Maria, que se presentaba en el puesto número 12 (el primero de los suplentes) en las pasadas listas electorales de la formación vinculada a Més. Será alcalde dos años y cederá la vara a su nuevo socio del PP, Jaume Ferriol, durante los meses restantes de la legislatura.



El que había sido candidato de X Maria, el exalcalde por Més Guillem Jordà, ha decidido apartarse y dejar el acta municipal para facilitar el acuerdo con el PP. De esta forma, los tres ediles que representarán a esta formación tras la moción de censura son exmilitantes del PSOE.

Oposición "destructiva"

El alcalde Biel Mas señala que la moción "no se debe a una mala gestión" y acusa a los dos partidos de "anteponer sus intereses a los del pueblo" y de haber realizado una "oposición totalmente destructiva, bloqueándolo todo". En este sentido, recuerda que el pasado 24 de agosto, X Maria y el PP tumbaron los presupuestos de 2020 a pesar de que los cuatro partidos de la corporación "habían llegado a un acuerdo" para su aprobación.

Por su parte, Bernat Quetglas, candidato a la alcaldía de la moción de censura, señala que el cambio de gobierno "es necesario" por la "parálisis" municipal "motivada por la falta de mayoría estable" y añade que el proyecto "es a largo plazo", por lo que no descarta que el acuerdo entre ambos se prolongue más allá de la actual legislatura.

En referencia a las diferencias ideológicas entre los dos partidos, Quetglas apunta que "lo que nos separa no afecta a la política municipal" y que "tenemos claro que tenemos que centrarnos en lo que nos une". Una opinión que comparte con el portavoz del PP, Jaume Ferriol, quien asegura que ambos partidos "se entenderán" porque "la política que se hace en un municipio pequeño entra más dentro de lo personal; no nos pondremos de acuerdo sobre la monarquía, pero sí a la hora de construir una nueva escoleta en Maria, y esto no es de derechas ni de izquierdas".

El regidor del PP, que será alcalde en el último tramo del mandato, justifica la moción de censura en la "mala gestión" del gobierno local, que "ha cerrado el ejercicio con déficit por primera vez en 20 años".

El exalcalde Guillem Jordà, que dejará el acta municipal, cree que el pacto El Pi-PSOE "se ha ganado la moción de censura a pulso" y justifica el acuerdo entre X Maria y el PP al entender que "se basará en los programas". Jordà explica que "tras las pasadas elecciones ni nos planteamos sentarnos a hablar con el PP, pero desde la oposición hemos visto que estamos más cerca de los populares que de El Pi y no hemos tenido ningún problema con ellos a nivel programático". El exalcalde añade que ambos partidos "ya han pactado" el organigrama político para pasar página a la gestión del pacto, al que acusa de "falta de transparencia" y de "numerosas irregularidades".

Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafel Aulet, indica que la moción "responde más a colores políticos que al interés del pueblo" y lamenta que los tres regidores de X Maria "son tránsfugas socialistas" que "pactan con el PP para tener la alcaldía".