Un 'cap de fibló' provoca daños en el Port des Canonge y Banyalbufar

Un 'cap de fiblo', acompañando a la fuerte tormenta de esta mañana, ha entrado por el levante y ha provocado la caída de árboles, carretera cortadas y desprendimiento de rocas en varios puntos de la geografía mallorquina, especialmente en la serra de Tramuntana. No se han registrado daños, pero el torbellino ha afectado especialmente la zona de Andratx, Banyalbufar y Valldemossa.



El departamento de Emergencias del Govern ha movilizado los Bombers de Mallorca y los efectivos de IBANAT para proceder a la retirada de los árboles. La zona de Banyalbufar y el Port des Canonge es donde se han tenido que realizar más intervenciones en la retirada de árboles y objetos de carreteras y caminos, aunque también se han producido desperfectos en Esporles, Valldemossa y Bunyola.





Aquestes són imatges del cap de fibló que ha passat avui al matí a #Banyalbufar , a la zona del Port des Canonge. ???Imatges cedides per Pep Terrassa pic.twitter.com/ulnghKdusB

Efectius @BombersdeMca i @carreteresdeMca intervenen a diversos municipis, especialment a Esporles, Banyalbufar i port des Canonge, afectats per un cap de fibló. Actuacions per acumulació d'aigua, arbres caiguts a vies, tall de subministrament elèctric i petit incendi per llamp. pic.twitter.com/YPvdNA0fku