El PP exige una ronda de Inca que "solucione los problemas de movilidad"

Más oposición a la ronda de Inca. Si este lunes, el GOB y vecinos exigieron la paralización del proyecto mientras el Consell de Mallorca ampliaba tres meses el periodo de exposición pública, ayer el PP apostó por una variante que solucione los problemas de movilidad de Inca y de la comarca. Así, los populares presentaron alegaciones al estudio informativo para la determinación de la zona de reserva viaria de la variante de Inca entre la carretera de Alcúdia y la de Selva al entender que la apuesta del departamento de Iván Sevillano ocasionará "más problemas" ya que realmente será "una calle ancha" que, además, estará cerca de viviendas y centros educativos.

El portavoz popular en el Consell, Llorenç Galmés, argumentó que se trata de una "ronda insuficiente" porque no da solución a los "serios problemas" de movilidad que presenta la capital del Raiguer y no garantiza la movilidad de los ciudadanos que deben cruzar la ciudad. "Han tardado más de cinco años para modificar un proyecto que el PP dejó encaminado e intentar aprobar un medio proyecto que es mucho peor", criticó Galmés, que auguró que el trazado que propone la institución insular causará "más atascos y más peligrosidad".



Una ronda útil

"Una carretera es necesaria cuando tiene el objetivo de solucionar problemas de movilidad, por ello, queremos la ronda entera", argumentó el conseller popular Mauricio Rovira, que en las alegaciones apuesta por una "ronda útil", que dé soluciones a los vecinos de Inca, Selva, Escorca, Mancor y Lloseta, además de los visitantes que acuden a Lluc.

"Necesitan una ronda que evite tener que cruzar Inca", sentenció Rovira, que lamentó la decisión del Consell de apostar por llevar a cabo solo medio proyecto, el de la parte este, que según el PP, conllevará un incremento importante del recorrido y no mejorará la conectividad de los pueblos vecinos. Por ello, en las alegaciones, apostaron para que el proyecto del trazado definitivo incluya toda la variante norte de Inca.

"Es un proyecto que lleva rodando muchos años. Dejamos un estudio hecho, que pretendía dar una solución a Inca y a los municipios de la zona norte afectados por los problemas de tráfico que se acumulan en la capital del Raiguer", recordó Rovira, que también criticó la decisión del Consell de apostar por ejecutar medio proyecto y optar por un nuevo trazado que se acerca al casco urbano, al IES Berenguer de Noia y al CEIP Miquel Duran i Saurina, al polideportivo Mateu Canyellas y a los edificios de Can López. Por ello, en sus alegaciones los populares propusieron que se contemplen alternativas más cercanas al camino municipal conocido como 'camí des Secretari', más alejadas de las instalaciones deportivas y educativas.



"Contentar políticamente"

Los populares criticaron que el nuevo estudio que ahora está en exposición pública tenga como objetivo "quedar bien con los partidos políticos que conforman la mayoría de gobierno en el ayuntamiento de Inca". Rovira lamentó que para "contentar políticamente a Més y Podemos se hace una infraestructura que se parece más a una calle ancha y que no solucionará los problemas reales de movilidad que sufre Inca".



Selva y Escorca



En el acto de presentación de las alegaciones de los populares a la variante de Inca, los alcaldes de Selva, Joan Rotger, y de Escorca, Antoni Solivellas, hicieron hincapié en la necesidad de solventar un "problema histórico", por ello, pidieron "consenso" y emplazaron al Consell de Mallorca a estudiar las alegaciones presentadas por el Partido Popular para que la infraestructura pueda ser una realidad esta legislatura y que definitivamente se solucionen los problemas de movilidad que sufren los vecinos y los visitantes que se ven expuestos a retenciones al cruzar Inca.

"No podemos demorar más este proyecto", reclamaron los dos alcaldes. El regidor popular en el ayuntamiento de Inca, Félix Sánchez, aseguró que su partido considera que la opción propuesta por el Consell de Mallorca "no solventará los problemas" que sufre la capital del Raiguer. Además puso en duda su utilidad, ya que la construcción solo de la parte este supondrá un incremento importante en el recorrido, "con lo que no se mejora la conectividad".