Empresarios de Punta Ballena se manifiestan delante del Ayuntamiento

Empresarios y trabajadores de Punta Ballena se han concentrado este lunes a primera hora de la mañana delante del ayuntamiento de Calvià para protestar por el cierre de la calle y para reclamar ayudas a las administraciones con las que sobrevivir a la falta de actividad. En esa concentración, exigieron también la dimisión del conseller de Turismo, Iago Negueruela.

"No están sometiendo a una injusticia", sostuvo Juan Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios y Trabajadores de Calvià, entidad que convocó la protesta, a la que asistió una treintena de personas. "Seguimos sin ayudas, sin poder pagar nuestras facturas", agregó Rodríguez. Durante la concentración, se leyó un manifiesto en que se pedían bonificaciones en la tasa de basuras y en el IBI, así como ayudas directas para gastos ordinarios como el pago de alquileres o el recibo del agua.

Los manifestantes enarbolaron pancartas con lemas como 'Stop persecución', 'Nos habéis ninguneado', 'Somos contribuyentes, no delincuentes', 'Si no nos mata la covid, nos matará el hambre', 'We love tourists' y 'Tenemos derecho al trabajo'. Por megafonía, pusieron música a todo volumen, desde 'Paquito el Chocolatero' al himno de España, pasando por canciones de protesta contra el gobierno "comunista" de Pedro Sánchez.

En el interior del Ayuntamiento, el alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez Badal, convocó a los medios para responder a las críticas de los manifestantes. Resaltó Rodríguez Badal que la decisión de cerrar Punta Ballena la adoptó el Govern en el marco de un conjunto de medidas a nivel autonómico y estatal dirigidas a luchar contra la pandemia. En este sentido, recordó que "todas las comunidades autónomas" han cerrado el ocio nocturno. "Es un problema de salud pública", enfatizó.

Respecto a la demanda de ayudas, el alcalde socialista sostuvo que, desde el inicio de la crisis, el Consistorio ha puesto en marcha medidas dirigidas a todos los vecinos que tengan dificultades. Y, así, mencionó el pago aplazado del 50% del IBI hasta 2021, bonificaciones en la tasa de basuras, el millón y medio de euros complementario añadido por Calvià a las ayudas a autónomos que proceden del Govern y la convocatoria de ayudas extraordinarias para el alquiler.