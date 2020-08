Suspenden el ciclo de conciertos del Mobofest

Sin Mobofest. La cascada de anulaciones de fiestas patronales prosigue debido a la nueva oleada de contagios de la Covid-19. El alcalde de Sant Joan, Francesc Mestre, ha emitido un bando municipal en el que anuncia que "por prudencia y responsabilidad" quedan suspendidos todos los actos de este verano, una medida que también incluye el Mobofest. De hecho, tras el bando municipal, la organización también ha anunciado a través de las redes sociales la cancelación de los recitales en Consolació. La edición de este año, que empezaba este viernes, había cambiado de formato para adaptarse a la "nueva normalidad" y a los requisitos sanitarios. Así, el "nuevo Mobofest" pasaba a ser el ciclo de conciertos Els Vespres del Mobofest.

En total, eran seis días de recitales repartidos en dos fines de semana. Este viernes el Mobofest descorchaba su ciclo adaptado a las restricciones de la Covid-19 con The Market Noise y Pujà Fasuà mientras que el programa para este sábado festivo colgaba el cartel de entradas agotadas y servía la música de Pi, Formentera Bàdminton Fan Club y Da Souza mientras que la jornada dominical concluía con Modern York y Go Cactus. No Room, Ombra, Peligro, Joina Joana Gomila, Salvatge Cor y Thony Bloom era el menú musical del fin de semana del 21 al 23 de agosto y que ahora queda todo anulado debido a la suspensión de los actos festivos por parte del Ayuntamiento.



Sin fiestas en Consell

El alcalde de Consell, Andreu Isern, también ha emitido un bando este jueves en el que anuncia a sus vecinos que debido a la evolución de la pandemia se suspenden las fiestas de Sant Bartomeu.



Bunyola Anuncio de fiestas tras cancelar un recital

Por prevención ante el incremento de contagios, el ayuntamiento de Bunyola decidió aplazar el concierto de Xanguito previsto para ayer pero acto seguido anunció los primeros actos de Sant Mateu, unas fiestas que se avanzan con actividades programadas semana a semana cumpliendo las normas sanitarias y que tendrán desde actividades infantiles a talleres o conciertos. Eso sí, se detalla que se hará un seguimiento de la pandemia por si se deben anular, pero la voluntad es hacer una "fiesta atípica y moderada".