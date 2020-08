Protesta policial en Manacor para exigir "servicios mínimos, ya"

Malestar en la Policía Local de Manacor. Los agentes decidieron de manera unánime no hacer horas extras ni cambios de servicio de forma voluntaria como medida para expresar su malestar generado debido a la "dejadez de la administración local a la hora de establecer los servicios mínimos por turno, es decir, el número de agentes necesarios, distribuidos en las diferentes unidades, para poder realizar la labor policial con el mínimo exigible de profesionalidad y seguridad". Por todo ello, este mediodía una treintena de agentes se han concentrado ante el consistorio manacorí con lemas como "con voluntad, todo se puede arreglar".

No es un tema nuevo. Llorenç Baucà, delegado sindical de Comisiones Obreras en el ayuntamiento de Manacor, asegura que "desde hace muchos años se está dejando morir a la policía del municipio porque no hay ni ha habido interés en dotarles de los medios humanos y materiales para que puedan realizar con su labor con la profesionalidad y la eficacia exigibles". "Esta situación ha llevado al hartazgo general en la plantilla", confiesan los agentes que remarcan que "la situación se ha degradado hasta tal punto que durante el día para dar servicio al núcleo de Manacor y Son Macià se dispone de entre una y dos patrullas formadas por una pareja de agentes de modo que no pueden cubrir los servicios con la agilidad deseada".

Llorenç Bauçà puntualiza que Manacor cuenta con administraciones como juzgados, delegación de hacienda, seguridad social y registro, entre otros. "La presión poblacional es mucho mayor que los 35.000 habitantes censados en el núcleo urbano. Este incremento da lugar a un mayor número de requerimiento a la policía del municipio, especialmente en lo referido al control y accidentes de tráfico y en la costa", lamenta ya que "una única patrulla debe dar respuesta a las llamadas recibidas". La situación empeora, asegura, por la noche cuando "entre 1 y 2 patrullas deben cubrir todo el termino municipal, tanto la costa como el núcleo de Manacor". "Esta precariedad en la calle se ve agravada de manera que en las dependencias de policía se encuentran 1 o 2 agentes asignados al servicio de transmisiones y atención al público por lo que, en caso de necesidad, la única patrulla que se encuentra en la calle no cuenta con ningún refuerzo, circunstancia la cual se viene dando de forma habitual durante el servicio en actuaciones en violencia de género, robos con fuerza o violencia, peleas y control de personas en espacios públicos", desgrana. Ante esta situación, Jaume Truyols de UGT, se suma a la petición de CCOO y exige que se establezcan unos "servicios mínimos que garanticen la seguridad de los ciudadanos y de los agentes".

El cuerpo de la Policía Local de Manacor está formado por unos 85 agentes y con la protesta de este viernes han querido hacer pública la "insoportable situación existente".