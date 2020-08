Los 'Cossiers' de Montuïri danzarán el 15 y 23 de agosto en el colegio y en el campo de fútbol

Las fiestas de Sant Bartomeu de Montuïri serán más reducidas. Marga Pocoví, maestra, cantante, y dinamizadora de la iniciativa "Montuïri actua des de casa"será la encargada de efectuar el pregón este viernes mientras que los Cossiers danzarán el sábado, 15, y día 23 si la situación sanitaria lo permite. No harán el recorrido por las calles, sino que se limitarán a sendas actuaciones en el colegio público a las 19.30 horas y en el campo de fútbol Es Revolt, una hora más a tarde.

No obstante, el alcalde Joan Verger puntualizó que si "recibimos directrices de suspensión por parte de las autoridades competentes, los Cossiers no bailarán". Asimismo, matizó que "pudiera darse el caso extremo de suspenderse las intervenciones de los Cossiers en la misma tarde del día 15". Si todo va según lo planeado, los Cossiers se trasladarán en vehículo desde el centro docente hasta el complejo deportivo. Los asistentes deberán permanecer sentados y ya hay más de 50 voluntarios que colaborarán en su organización. Los Cossiers interpretarán el Mercansó en el salón de sesiones ante las autoridades pero en este verano marcado por la covid-19, no bailarán els Mocadors y tampoco está decidido si danzarán l'Oferta ante público el día de Sant Bartomeu.

En caso de anulación, las actuaciones de los Cossiers podrán contemplarse a través de las redes sociales. El alcalde también explicó que no va a existir un programa general de fiestas, si no que se irá confeccionando semanalmente y se irán publicando los actos a través de las redes sociales.