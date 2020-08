Un Much virtual contra el virus

Año 2020, año del "coronavirus emérito". Así arrancó ayer el pregón de la edición número 17 de la fiesta del Much de Sineu, una de las citas obligadas en los últimos veranos. Sin embargo, en esta ocasión, no hubo multitudes ni esa explosión de color rosa en las calles atestadas. La pandemia que lo trastoca todo trastocó también esta neofiesta.

Con lo que no pudo el virus fue con el espíritu de celebración de los sineuers, quienes, echando mano del ingenio y con formatos más íntimos, no quisieron dejar pasar la oportunidad de brindar por el Much.

Así, el colectivo organizador aprovechó las nuevas herramientas digitales para hacer llegar la fiesta a todas las casas de los vecinos, con la difusión de varios vídeos en Youtube. En uno de ellos, se hizo lectura del pregón de este año, marcado como siempre por el tono satírico.

"Balanguera fila, fila, balanguera filarà/posau foc a sa caldera/i es virus se bullirà", cantaban en la canción que servía como pregón.

En otro de esos vídeos que se difundieron, aparecieron también varios vecinos disfrazados con prendas de color rosa – no podía ser de otra manera–, cantando, bailando y celebrando dese sus casas la tradicional Mucada.

Dejando al margen lo virtual, hubo vecinos que, igualmente, lo celebraron físicamente, con reducidas comidas familiares, por ejemplo. En general, la tranquilidad fue la nota predominante durante toda la jornada matinal y vespertina, como se encargó de remarcar el alcalde de Sineu, Tomeu Mulet.

En los días previos, el Ayuntamiento había dictado un bando para que la ciudadanía fuese consciente de la "situación de emergencia" provocada por la covid-19. La resolución recordaba que los locales no podrían colocar barras exteriores, al tiempo que señalaba que no se podría poner música ni en el interior ni en el exterior de los establecimientos del pueblo.