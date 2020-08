Juan Rodríguez: "El cierre de Punta Ballena ha dejado 2.000 afectados en Magaluf"

Presidente de la Asociación de Pequeños y Mediano Comerciantes y Trabajadores de Calvià. Rodríguez, trabajador de Magaluf, encabeza esta nueva asociación, creada tras el cierre de Punta Ballena, una medida decretada por el Govern ante la crisis del coronavirus

Ante la acción combinada del cierre de Punta Ballena y la crisis turística ocasionada por el coronavirus, un grupo de empleados y empresarios de Magaluf han impulsado la Asociación de Pequeños y Medianos Comerciantes y Trabajadores de Calvià, con el objetivo de dar cobertura a los damnificados por la situación. "Somos los cabezas de turco del coronavirus", se lamenta su presidente, Juan Rodríguez.



P ¿Han hecho ya balance de lo que ha supuesto para la zona el cierre de Punta Ballena?

R Ha afectado a todo Magaluf. Hay hoteles que comunicaron que debido al cierre de Punta Ballena se veían obligados a cerrar. Mi local ni ha abierto las puertas. Tirando por lo bajo, hay en Magaluf unas 2.000 personas afectadas por el cierre de Punta Ballena, teniendo en cuenta locales que no han abierto y hoteles que sabemos que iban a abrir y que no lo han hecho.

P ¿Qué le expondrán al alcalde Alfonso Rodríguez Badal en la reunión prevista hoy?

R Al alcalde le vamos a pedir que nos diga cómo cree que van a pasar el invierno esas 2.000 personas damnificadas. Si se calcula un salario medio de unos 1.500 euros al mes por seis meses que trabajamos, nos salen 18 millones de euros. Y se los reclamaremos al Ayuntamiento. El Consistorio tendrá que ayudar a los trabajadores. Vamos a exigir también que haga frente a gastos corrientes de los comerciantes, con alquileres muy altos, que no pueden abrir. Internet, luz, agua, seguro del local... Estos daños los estamos evaluando: préstamos, alquileres, seguridad social.

P Tras el cierre de Punta Ballena, ¿alguien del Ayuntamiento se puso en contacto con ustedes?

R No, nadie. Sólo los de la oposición: PP, Vox, Decide Calvià, Ciudadanos... Nos hacen sentir como ciudadanos de tercera. Se rieron de nosotros en el pleno cuando hablaban de la manifestación. Pero ahora nos hemos convertido en asociación. No somos de ningún partido político. Yo tengo menos 111 euros en mi cuenta y cuatro hijas que alimentar. No tengo ninguna ayuda del Ayuntamiento. Algunos comercios están a menos10.000 euros. Y tienen que pagar todos los impuestos.

P ¿Se sienten cabezas de turco de la crisis del coronavirus?

R Al cien por cien. Lo más fácil era cerrar Punta Ballena. Si los excesos son malos, ¿por qué hay gente que tiene amigos en el Ayuntamiento y sigue celebrando party boats? De hecho, se reúnen en la playa de Magaluf varios barcos y hacen la fiesta.

P ¿Quién o quiénes son los culpables del modelo de excesos implantado en la zona desde hace décadas?

R El turoperador es el que se encarga de traer a esta gente. Los hoteleros ponen los precios. No traemos nosotros a los turistas. Los hoteles empezaron a poner todo incluido hasta las 12 de la noche. La gente sale con los vasos en la mano. La mayoría salen borrachos del hotel. ¿Y después son los comerciantes los que tiran los precios?

P ¿Ésta es la estocada final para Punta Ballena?

R Han querido poner fin al modelo de Punta Ballena. Alguien grande se quiere hacer con todo eso. Alguien se está beneficiando con todo esto. No puede ser que se fastidie a tanta gente.

P La difusión de un vídeo de unos turistas saltando sobre un coche en Punta Ballena causó mala imagen en este verano tan complicado por la pandemia.

R Sin ese vídeo, aún estaríamos abiertos. No tendrían ninguna excusa para cerrarnos. Había locales que sólo trabajaban la terraza. No puede ser que en Magaluf sólo puedan trabajar las terrazas. ¿Y por qué en Santa Ponça puedan trabajar dentro, con aglomeraciones con gente sin mascarillas? Y allí no hay ninguna represalia. Eso es un trato de favor. Eso es discriminación.

P ¿Tienen previstas nuevas concentraciones de protesta durante este verano?

R El día 17 de agosto, hemos convocado una a las 9 de la mañana delante del Ayuntamiento. Y el día 4 de septiembre está prevista la gran manifestación, que va a ser en Magaluf, desde las siete de la tarde a las nueve de la noche. Han dejado a muchas familias en la ruina. Yo vivo de la caridad. Por eso, hemos impulsado una colecta para ayudar a quienes lo necesiten a través de la plataforma GoFundMe, la creamos ayer. Ese dinero irá para las familias necesitadas de Calvià, afectadas por el cierre de Punta Ballena y Magaluf. Para comprar comida, medicamentos, alojamiento...

P ¿Qué otros objetivos se marca la asociación?

R Lo primero que hay que dejar claro es que nosotros estamos en contra de los excesos. Queremos que todos nuestros asociados cumplan con el decreto antiexcesos. Estamos de acuerdo con que se cierren los locales incumplidores. Pero no todos son malos. No se puede cerrar a todos, sin más. Y queremos que entre la Policía Nacional en Calvià. Hacen falta más policías y un juzgado de primera instancia.