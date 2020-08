Continúa la presencia de lanchas a motor a pie de arena en las playas

Continúa la presencia de embarcaciones a pie de arena en playas de Mallorca. Pese al llamamiento de esta semana por parte de la conselleria de Medio Ambiente ante esta práctica por el peligro para los bañistas, la imagen se repitió ayer en la playa de es Caragol, entre la Colònia de Sant Jordi y el Cap de ses Salines, donde fue captada una lancha a motor a pie de arena, lo que produjo nuevas quejas por parte de los bañistas.

El pasado fin de semana ya se produjeron este tipo de imágenes en el litoral de la Colònia de Sant Jordi, en ese caso en la Platja dels Estanys, contigua a es Trenc, donde hubo quejas por la presencia de lanchas a pie de arena. Fue sobre esta denuncia sobre la que se tuvo que pronunciar el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Mir, recordando que se trata de "prácticas que pueden poner en peligro la seguridad de los usuarios"y que el año pasado una mujer sufrió en es Trenc la amputación de una extremidad tras un accidente con la hélice de una embarcación en la zona de baño delimitada por boyas.

El pasado miércoles, también fue captado un velero fondeando en zona de baño en Cala Pi. En este caso, con el agravante de que la embarcación se amarró a las rocas con varios metros de cuerda, cruzando la zona de baño y poniendo en riesgo a los bañistas, como puede verse en la imagen inferior que acompaña estas líneas.



Hilos de combustible en Magaluf

Precisamente, el Ayuntamiento de Llucmajor cerró ayer el acceso a la playa de Cala Pi, alrededor del mediodía, por exceso de aforo y en aplicación de las medidas preventivas de seguridad por la pandemia de coronavirus. Es el tercer fin de semana consecutivo en el que se tiene que cerrar esta concurrida playa por saturación.

Por otro lado, los vecinos de Magaluf advirtieron ayer al mediodía a la Policía Local de Calvià de la presencia de algunos hilos de combustible en la playa, procedentes de alguna embarcación que no ha podido ser identificada. Según informó el Ayuntamiento de Calvià a la agencia Europa Press, la Policía local recabó testimonios que les trasladaron que sobre las 14.30 horas se vieron un par de hilos de combustible procedentes de alguna embarcación que no pudo ser identificada. Protección Civil transitó por la zona y trasladó que a las 15 horas no quedaban restos visibles del vertido.