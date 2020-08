Chris Luken: "Me han dicho que soy el único que en vez de construir casas, siembro árboles"

Hace cuatro años, Chris Luken decidió cambiar de estilo de vida y vendió su imperio hotelero. En Puigpunyent ha encontrado su sitio idóneo para vivir. "Quiero ser parte de la vida del pueblo" y contribuir a mejorar el municipio. De hecho, lo ha demostrado con la inauguración del reformado restaurante Es Pont.

P ¿Proviene de una familia adinerada?

R Para nada. Es humilde y trabajadora. Mi padre nos dejó cuando tenía cuatro años y mi madre se esforzó para sacar adelante a la familia.

P Usted revolucionó el sector hotelero de los Países Bajos con Hotelbon.

R En 1995, trabajaba de camarero en un hotel de la cadena Van der Valk. Pensé cómo aprovechar las habitaciones vacías y propuse a mi jefe crear unos bonos que yo vendería. El hotel regalaba la pernoctación a los clientes, pero a cambio los huéspedes tenían que desayunar y cenar en el establecimiento. En un principio me trató de loco, pero después aceptó mi idea ya que todos ganábamos: yo con la venta del cupón, el cliente durmiendo gratis y el hotelero con las ganancias del desayuno y la cena.

P Este negocio le permitió convertirse en hotelero.

R Sí, Hotelbon fue un éxito y empecé un segundo plan empresarial. Un año más tarde compré mi primer hotel dirigido a gente de negocios. Luego vinieron los siguientes. Cuando pensé en cómo llamar a mi primer hotel, se me ocurrió bautizarlo Cristóbal, porque es mi nombre y porque es el patrón de los viajeros, pero como éste y los otros nombres que se me ocurrieron ya estaban registrados, finalmente opté por Fletcher, que es el nombre de mi perro.

P Llegó a tener 73 hoteles en los Países Bajos?

R Sí, y más de 3.500 trabajadores a mi cargo, con turoperador, empresa de distribución y servicio técnico propios. Me centré en un cliente de clase media, en la generación del baby boom, a la que le gusta gastar el dinero que gana.

P ¿Por qué decidió vender todos sus negocios?

R Acababa de cumplir 50 años y no quería que me diera un infarto. Me pasaba todo el día trabajando, de reuniones, con el teléfono sin parar, como una máquina. Quería parar y así lo hice en 2016.

P ¿Mallorca era su primera opción?

R No, primero fue Miami, pero no es un lugar para residir durante un largo periodo de tiempo. Así que opté por Mallorca, donde he encontrado un lugar en el que trabajar tranquilamente, con gente nueva, en un sector diferente a los hoteles, la restauración. Vi que se vendía Es Casat Nou de Puigpunyent, un pueblo pequeño y bello, y que esta finca podía dedicarla a la agricultura (vino, aloe vera, aceite, huerto?) ya que quiero que mis restaurantes sirvan los productos que cultivamos. Pese a todo, la mayoría del tiempo vivo en Holanda.

P Hay quien dice que ha comprado medio Puigpunyent.

R Es exagerado. Lo que pasa es que impactó mucho mi llegada porque en muy poco tiempo invertí en unas cuantas propiedades (6-7). Me gusta aportar mi energía positiva, que las cosas estén guapas, hacer que aquello que no va bien vaya adelante, es una especie de hobby. Si hubiera querido invertir para ganar dinero, hubiera continuado en Holanda. Quiero que la gente de aquí esté contenta y ser parte de la vida del pueblo.

P Lo que antiguamente era el restaurante Sa Sínia es ahora un huerto de olivos y eso que puede construir allí cuatro chalets.

R Por ahora, no pienso hacer allí ninguna casa. De hecho, quité la edificación y la piscina que había para sembrar olivos. El anterior alcalde, Biel Ferrà, me dijo, "eres el único de Mallorca que en vez de construir apuestas por sembrar".

P Acaba de inaugurar el bar-restaurante Es Pont completamente renovado.

R Es toda una institución en Puigpunyent. Siempre hay gente a todas horas. La primera parada que hice en Puigpunyent fue aquí.

P ¿Lo ha reformado para dedicarlo a los turistas?

R Para nada. Nuestro sector es el público local. Es Pont está pensado para la gente de Mallorca, de clase media. De hecho, es la filosofía que tenía con los hoteles Fletcher. Quiero que la gente se sienta bien, como si estuviera en la sala-comedor de su casa.

P Ha hecho una gran reforma.

R Me gusta que sea un local acogedor. Para el diseño, me he basado en ideas de otros lugares y de revistas, y le pedí a mi amigo interiorista Roelof van der Veen (de Palm Interiors) que lo adaptarse al local. De hecho, trabajamos juntos cuando tenía los hoteles. También he instalado un sistema de refrigeración exterior para bajar la temperatura en la terraza, ahora hace 10 grados menos gracias a un sistema muy similar al que hay en Disney, que he traído expresamente de los Estados Unidos.

P ¿Qué se puede comer?

R Abrimos a las 8 de la mañana hasta la medianoche, solo cerramos los martes, y hay desde pamboli a platos variados: ensaladas, pescados, carnes, como el cordero al horno que prepara Reyes Muñoz, el chef. No busco ganar dinero, simplemente que tanto los clientes como el personal estén contentos y se sientan bien.