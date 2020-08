Unió de Pagesos pide a los ayuntamientos de Mallorca que compren productos locales

El sindicato Unió de Pagesos ha reclamado a los ayuntamientos de Mallorca que compren productos cultivados en la isla cuando organizan cualquier acto en el que ofrecen alimentos y que lo incluyan como condición en los pliegos de contratación de los servicios de comida de residencias, guarderías y centros de día.

En un comunicado, el secretario general de Unió de Pagesos de Mallorca, Sebastià Ordines, ha explicado que, después de haber pasado el primer episodio de la pandemia del coronavirus, "sin agricultores no hay cultivo, sin cultivo hay abandono, sin agricultores no hay mantenimiento del paisaje y sin consumo no hay agricultura".

Por este motivo, desde la asociación han pedido también a los ayuntamientos que se retomen los mercados municipales semanales, como centro neurálgico de intercambio entre agricultores y consumidores.

Además, han solicitado a los ayuntamientos de la isla que incluyan el producto local, kilómetro 0, y si puede ser, municipal a sus actos y eventos. "Recepciones políticas, actos culturales, catering, pliegos de condiciones de guarderías, residencias, centros de día, comidas a domicilio, cestas de Navidad", ha dicho Ordines.

Además, Unió de Pagesos ha instado al Govern a que ponga en marcha políticas de eficiencia en el uso del agua, ya sea mediante balsas de riego de aguas regeneradas, como con redes de reparto de la misma, a lugares donde este agua es necesaria.