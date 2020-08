La huelga de basuras en el Pla se aplaza al día 13 a la espera de las negociaciones

Nueve días para negociar un acuerdo que evite una huelga indefinida en la recogida de basuras en el Pla. El secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Miguel Ángel Pardo informó ayer que tras la primera reunión en el Tamib con representantes de la empresa Melchor Mascaró y de la Mancomunitat del Pla, se ha decidido suspender la huelga indefinida prevista para este jueves, un parón que, de momento, queda aplazado al día 13 a las seis de la mañana y supeditado a la evolución de las negociaciones. Unas negociaciones que continuarán este miércoles aunque será el día 12 cuando las partes regresen al Tamib y se llegue a un acuerdo definitivo que evite un parón. En el caso de que las negociaciones se estancaran, a partir del día 13 de agosto habría una huelga que afectaría a 14 municipios: Algaida, Ariany, Costitx, Lloret, Llubí, Maria, Montuïri, Petra, Porreres, Sant Joan, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu y Vilafranca. La precariedad laboral y las modificaciones por parte de la empresa de turnos, horarios y descansos son algunos de los motivos que han llevado al sindicato a llamar a los trabajadores a la huelga.

Pardo explica que el siguiente paso es la reunión de mañana cuando la empresa presentará un calendario laboral equitativo para todos los trabajadores. "Es la reivindicación más grande para la seguridad de los que van en los camiones y así evitar diez horas de trabajo conduciendo", señaló Pardo. Y es que la insuficiencia de personal conlleva "cargas de trabajo brutales" y que se tengan que prolongar las jornadas laborales para poder completar las recogidas.

Pardo explicó que también se ha llegado a un principio de acuerdo en el tema de las deficiencias de los vehículos. "Los camiones que no estén en condiciones no van a salir", detalló Pardo que añadió que el servicio de prevención de la empresa estará presente en la reunión de mañana para perfilar este acuerdo ya que uno de los puntos que más preocupación genera a la parte sindical es el estado en el que se encuentran alguno de los vehículos.

De hecho, la voluntad del Comisiones Obreras es solucionar el conflicto en la próxima reunión. "Queremos solucionarlo todo, pero no nos bastan las palabras. Nuestra intención es que se arregle ya", confesó Pardo que explicó que trasladaron a los representantes de la Mancomunitat del Pla "todos los problemas" que han detectado. Y es que otra de las reivindicaciones es que en cada camión vaya un conductor y dos peones, no un conductor y un peón como ocurre. "Lo deben especificar en el pliego de condciones porque no vamos a permitir que el conductor abandone el camión para ayudar a su compañero. En breve saldrá el pliego de condiciones y vigilaremos que se incluya", avisó Pardo.

Aunque se mostró excéptico porque "hemos tenido malas experiencias", Pardo enumeró otros puntos en los que ayer acercaron posturas. "Es el tema de la sobrecarga del peso permitido de los camiones". Y es que el sindicato denunció que si una furgoneta podía llevar 800 kilos, se llegaba a los 1.900. Ayer se acordó que se vigilaría que los vehículos llevaran la carga permitida.

De momento, hoy el sindicato volverá al Tamib para negociar si se desconvoca la huelga para este viernes en Sant Llorenç en el servicio público de limpieza viaria por bloqueo de convenio y precariedad laborar, entre otros motivos.