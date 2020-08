Pintadas contra el turismo en Santanyí

"Hagamos que la crisis la paguen los hoteleros". "La peor pandemia es el capitalismo". "No es turismofobia, es lucha de clases". Así rezaban las pintadas con las que ayer se despertaron Santanyí y Cala d'Or. En los escritos aparecía la firma de Arran Mallorca. [vea aquí las imágenes] Se trata de unos "actos vandálicos" que la alcaldesa Maria Pons condenó enérgicamente. "Este tipo de comportamientos incívicos no corresponden a una sociedad civilizada. Hay muchas maneras de defender las opiniones pero no hace falta destrozar bienes públicos ni la propiedad privada", aseguró la primera edil, que puntualizó que se contabilizaron cinco focos en Cala d'Or y dos en Santanyí.

"Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión", admitió pero lamentó que "los autores se hayan escondido detrás de las pintadas". "Somos un municipio que vive del turismo y con la crisis que azota las islas, estaremos al lado del turismo, los hoteleros y de toda aquella gente que vive de él y que ahora no tiene trabajo", mantuvo Pons, que a primera hora mandó a los operarios a borrar las pintadas de las zonas que eran propiedad municipal porque "los autores no se merecen ni dos minutos de protagonismo". Asimismo, lamentó los daños en propiedades privadas. Uno de los afectados fue el hotel de interior cercano a Porta Murada que está en obras y los autores han pintado la fachada.

Estas no fueron las únicas pintadas vandálicas. La zona del Corso de Portocolom también amaneció con un escrito que rezaba: "Que la crisis la paguen los hoteleros". La Policía Local está investigando los hechos.