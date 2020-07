Sanciones de 300 euros por tirar la mascarilla en la calle en Santa Eugènia

El ayuntamiento de Santa Eugènia sancionará con la cantidad de 300 euros a las personas que tiren las mascarillas o los guantes quirúrgicos en la calle y no los deposite en las papeleras distribuidas por la localidad.

La medida entrará en vigor tras la modificación de la ordenanza municipal de Policía y Buen Gobierno, cuyo trámite se inició durante el transcurso del pleno celebado el pasado martes.

En referencia a la multa por dejar tanto mascarillas como guantes sanitarios en la calle, cuya sanción sera de 300 euros, el alcalde de Santa Eugènia, el socialista Pep Lluís Urraca, justificó la medida debido a que se trata de residuos sanitarios que además pueden ser contaminantes. A su entender, tirar estos residuos en la calle es un "hecho injustificable" que "se debe perseguir y evitar para garantizar la buena convivencia en el municipio".



Excrementos caninos

El pleno de Santa Eugènia celebrado el pasado martes también aprobó un aumento de las sanciones a los propietarios de perros que no recogen los excrementos de sus mascotas en la vía pública, que pasarán de 150 a 300 euros.

En este sentido, el alcalde Urraca justificó este incremento de las sanciones por la no retirada de los excrementos caninos en el hecho de que "no se pueden permitir estas prácticas incívicas en un pueblo tan limpio como el nuestro".

Por otra parte, durante la sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento de Santa Eugènia también se dio cuenta de la dimisión del actual jefe de la oposición, el exalcalde Francesc Martorell, del PP, que ha decidido dejar su acta de regidor en el consistorio taujà alegando motivos personales.