Felanitx suspende las fiestas de Sant Agustí

Ni Cosso, ni verbenas ni fuegos artificiales. El ayuntamiento de Felanitx ha decidido suspender las fiestas de Sant Agustí 2020. Evidentemente, esta decisión también incluye cualquier fiesta alternativa en la vía pública organizada por los bares. La evolución de la pandemia del Covid-19 ha llevado al equipo de gobierno a tomar esta decisión con el único objetivo de evitar que haya más contagios en el municipio. Así solo se celebrarán las Completes con el baile de los Cavallets el 27 de agosto, mientras que el día grande de la fiesta se limitará a la tradicional misa y a la salida de los Cavallets. De hecho, la decisión del consistorio felanitxer ha sido suspender desde este miércoles todos los actos previstos en el municipio durante. Así, Portocolom que estaba inmerso en las celebraciones de Sant Jaume se queda sin el popular Sopar de penyes de este viernes.

"Nos habíamos propuesto que la situación no afectara a los actos culturales pero en estos momentos la mejor opción es anular las fiestas. En Portocolom, las celebraciones programadas se han tenido que suspender un día sí y otro, también, por cuestiones obvias. Lo primero que queremos es evitar contagios y las mascarillas no son suficientes porque unas fiestas patronales son prácticamente incontrolables. Además, tampoco queremos crear expectativas a los ciudadanos y tener que suspender unos actos que hoy pueden ser viables pero que mañana puede que ya no lo sean", razona el alcalde Jaume Monserrat. La intención es mantener la salida de los Cavallets, que ya brincaron, entre mascarillas y medidas de seguridad, este lunes en honor a Santa Margalida. El 21 de agosto, que era cuando Felanitx daba el sus a sus fiestas, se inaugurarán las exposiciones en el centro cultural y la intención del equipo de gobierno es tener "un pequeño detalle" con el pregonero, el biotecnólogo Guillem Mas Fiol que actualmente trabaja en el Instituto Pasteur de París, ya sea a través de un vídeo o, si se puede hacer, un parlamento en la Casa de Cultura o en la iglesia de Sant Miquel limitando el aforo.

La regidora de fiestas, Damiana Massutí, ha confesado que se trata de una decisión que no les ha gustado tener que tomar pero "la salud de los ciudadanos es lo primordial". "Es mejor ser prudentes, ya habrá tiempo otros años de celebrar las fiestas como toca. No nos queremos arriesgar a celebrar un acto multitudinario y que pueda haber un brote grave en nuestro municipio", ha explicado Massutí, que ha destacado lo complicado que ha sido elaborar el programa de fiestas, que ahora se han anulado. Su departamento había preparado tres programas diferentes: desde conciertos con El Barrio, Los Inhumanos, Xavi Canyelles o Damaris Gelabert a una segunda opción con Luis Piedrahita, Pablo López, Amaral, Cantajuegos y un artista de renombre internacional que espera poder anunciar en 2021. La tercera vía era limitarse a una única fiesta el 28 de agosto con grupos de Felanitx distribuidos por distintas zonas de Felanitx. Al final, la evolución de la pandemia, les ha llevado a anular Sant Agustí y confiar que "2021 sea mejor".