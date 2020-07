Capturan alrededor de setenta serpientes en tres municipios del Pla

Un total de 68 serpientes han sido capturadas hasta el momento en la isla en el marco de la campaña de control de ofidios en la Mancomunidad del Pla. En concreto, las especies invasoras han sido localizadas en tres municipios del Pla: Lloret, Maria y Sineu.

Con los primeros datos sobre la mesa, desde la conselleria de Medio Ambiente apuntaron ayer que la captura de estos reptiles "no ha sido homogénea", ya que "se percibe una mayor incidencia en los municipios más centrales de la isla". Así, Lloret, Maria y Sineu son, hasta el momento, las localidades más afectadas por esta especie invasora, que pone en riesgo la biodiversidad de Mallorca, pero sobre todo, genera alarma social.

Tras la captura de estas serpientes, los tres municipios han aportado los ejemplares a la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde ya se están analizando. El objetivo es conocer los efectos que tienen estos reptiles introducidos en la isla y cómo evoluciona su población.

Estos son los primeros datos que han trascendido del Plan de control de oficios en la Mancomunidad del Pla pero no los definitivos. Desde Medio Ambiente destacan que, hasta que no finalice la temporada, no se podrán tener datos globales de la totalidad de los municipios que se han visto invadidos por esta especie.

El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, incidió en el hecho de que "para garantizar la preservación de la biodiversidad, es imprescindible no solo llevar adelante los planes de choque, sino poner freno a la entrada de especies invasoras".

Mir también puso en valor los "buenos resultados" del trabajo coordinado entre la Conselleria y la Mancomunidad del Pla, la UIB, la dirección insular de Cooperación Local y Caza del Consell, la Asociación Balear de Entidades de Caza (ABEC) y la fundación Natura Park.

Por su parte, el director general de Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, agradeció la labor llevada a cabo desde las diferentes corporaciones locales, así como la del Consorcio para la Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib), encargado de facilitar las 189 jaulas a los trece municipios adheridos al programa, así como de formar a los responsables municipales.

Cabe recordar que, además de las jaulas facilitadas a los ayuntamientos, desde el 12 de mayo con cita previa, el Cofib ha cedido 61 jaulas a particulares de otros municipios que se han puesto en contacto. Estas jaulas se ceden gracias a la colaboración con el programa de la Unión Europea PDR, gestionado a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).



Dos especies invasoras

En Mallorca hay dos especies de ofidios de introducción antigua, la serp de garriga (culbera de collar) y la serp d'aigua (culebra viperina), actualmente consideradas como propias y que conviven con la biodiversidad actual en la isla. Pero en la última década se ha producido un proceso de colonización accidental por parte de dos nuevas especies: la serp de ferradura (culebra de herradura) y la serp blanca (culebra de escalera).

A pesar de ser dos especies inofensivas para las personas y animales domésticos, desde Medio Ambiente aseguraron que la presencia de estas genera alarma social, especialmente en las áreas urbanas por su actividad principalmente diurna y ligada a ambientes humanizados.

Por ello, con la campaña de control de ofidios en la Mancomunidad del Pla se quiere poner coto a estos ejemplares invasores, a fin de acabar con la alarma social que generan así como minimizar su impacto sobre la biodiversidad.