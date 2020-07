Sineu estudia la suspensión total de la fiesta del Much pese a la reducción de su formato

Una imagen de la fiesta del Much del pasado año, en la localidad de Sineu.

El equipo de gobierno PP-Ciudadanos en el ayuntamiento de Sineu estudia la posibilidad de suspender totalmente la fiesta del Much para evitar riesgos de aglomeraciones, a pesar de que la Muchal Foundation, la entidad que cada año organiza al margen del Ayuntamiento la neofiesta, una de las más populares de Mallorca, anunciase ayer a través de las redes sociales que la Mucada se celebrará el 10 de agosto en un formato reducido.

El alcalde de Sineu, el popular Tomeu Mulet, se mostró ayer tajante al asegurar que el Consistorio "no permitirá ningún acto que no esté controlado y que pueda ocasionar problemas" y expresó su malestar por el anuncio de la Muchal Foundation de que la fiesta se celebrará. "Lo han publicado sin consultarnos nada", apuntó.

Ayer por la mañana, la entidad organizadora de la fiesta anunció que este año el Much será "muy casero, online, alegre y de pequeño formato, como era en un principio", y que en esta ocasión no habrá "acontecimientos multitudinarios, etílicos, ni montajes complicados y estresantes". La entidad acompañó el anuncio del regreso del Much con una imagen con los protagonistas de la fiesta equipados con máscaras antigás y la leyenda XVII Mucada. Tot a punt!



"Se respetará la normativa"

La Muchal Foundation asegura que en todo momento se respetará la "normativa sanitaria vigente" y que, como cada año, se donarán los "pocos beneficios" de la venta de camisetas a causas solidarias. En la edición de este año, la XVII, los organizadores tienen previsto poner a la venta un número limitado de camisetas unisex. "En el fondo, este es el espíritu mucal que los de la Muchal Foundation siempre hemos defendido", concluye el anuncio, que ayer fue muy comentado en el ámbito del municipio del Pla, ya que hasta la fecha aún se desconocía si, debido a la delicada situación sanitaria, volverían las camisetas rosas representativas de una de las fiestas más multitudinarias del verano mallorquín.

No obstante, todavía no está claro si el Much regresará en agosto, aunque sea en un formato más íntimo y enfocado a la gente de Sineu.

En este sentido, el alcalde Mulet asegura que "no podemos dar pie a que venga gente de otros pueblos a practicar el botellón, y más cuando las noticias que llegan no son buenas y parece que retrocedemos en el tema de la pandemia".

La suspensión de otras fiestas populares como la Revolta de Vilafranca, las Garroves de Petra o el Embala't de Sencelles, es un indicativo de lo que podría pasar en Sineu. "Estamos ultimando el programa de las fiestas de agosto, en el que todos los actos serán de pequeño formato, sin aglomeraciones ni barras en el exterior y en los que solo se podrá participar previa inscripción", añade el regidor. Y el Much, en principio, no responde a estos criterios, según el regidor popular.

Mulet tiene previsto firmar un decreto en los próximos días para prohibir de forma expresa las barras en el exterior de los bares y la música. "Estamos pendientes de la normativa", apunta.

También se organizará un dispositivo de seguridad especial para evitar cualquier tipo de masificación humana durante las fiestas de agosto, que tradicionalmente son muy participativas.

Hoy nadie está en condiciones de garantizar que dentro de un mes volverá a aparecer el Much por las calles de Sineu. Todo apunta a que este año la figura mitológica deberá esperar otra ocasión para su entrada triunfal.