Derriban una estatua de Junípero Serra en San Francisco

Los manifestantes han derribado una estatua de Fray Junípero Serra (Petra, 1713-Monterrey, 1784) situada en el Golden Gate Park de San Francisco (California). Se trata de una estatua de bronce del misionero mallorquín.



Unos quinientos manifestantes entraron el viernes en el parque y vandalizaron y derribaron varias estatuas, entre ellas la del Pare Serra, fundador de numerosas misiones en la Alta California y canonizado en 2015.



Las protestas se enmarcan en el movimiento Black Lives Matter, que se iniciaron tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis.





The statue of Saint Junipero Serra, a Catholic missionary priest, in San Francisco, just toppled down. pic.twitter.com/cudCoPpewC