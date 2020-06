Sóller quiere recrecer una playa del Port con un aporte de arena llegada en barco

El ayuntamiento de Sóller quiere mejorar la playa nueva y por eso intentará convencer a Demarcación de Costas para que en 2021 le autorice a recrecerla con un aporte de arena que el municipio prevé transportar hasta el Port a bordo de un barco.

La ejecución de este recrecimiento sería una actuación que, a entender del Consistorio, completaría la reforma de los espigones que ha llevado a cabo Costas dentro durante los meses de confinamiento.

El organismo dependiente del ministerio de Transición Ecológica ha dado forma de ' L' al espigón del margen izquierdo de la playa para protegerla de los temporales. El fuerte oleaje ha acabado por eliminar la totalidad de la arena en un tramo importante de este litoral, un sedimento que ha acabado en las playas colindantes del Mónaco y Can Generós. Por otro lado, la otra escollera ha sido dotada de más altura para que el viento no erosione la playa transportando partículas de arena en la playa de Can Generós.

Playa popular



El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, afirmó que la actuación realizada por Costas "sirve para afianzar una playa que tiene una gran aceptación popular entre los habitantes de Sóller", pese a que "durante estos años ha sufrido una importante erosión y pérdida de arena".

Con el fin de dejarla en un estado parecido al similar que tuvo en su primer año de creación (la playa fue creada artificialmente a principios de la pasada década), el alcalde afirmó que "estudiaremos si el próximo año el Ayuntamiento puede financiar llevar un nuevo barco de arena para redondear la mejora de esta playa".

Para llevarlo a cabo, el alcalde sugiere seguir el mismo esquema que ya puso en práctica Costas en el año 2011 cuando creó la playa. Adquirir en una cantera de Albacete arena de sílice microfiltrada y, tras llegar a un puerto de la península, transportarla con un barco hasta el Port de Sóller.

Una vez en la bahía, la embarcación la bombearía hasta la costa con un sistema de mangueras. Simarro aseguró que "esta actuación no tiene un coste excesivo y mejoraría una playa muy concurrida por sollerics".

La playa que ahora el alcalde quiere mejorar fue creada en 2011 en el marco de mejora de la primera línea del Port de Sóller. Además de modificar el trazado de la vía del tranvía y peatonalizar el paseo marítimo, Demarcación de Costas adecuó dos espigones y creó una playa de forma artificial donde antes había una escollera de protección del paseo. Pese a les reticencias iniciales, la nueva playa obtuvo gran aceptación popular. Ahora, el Consistorio quiere mejorarla con nueva arena.