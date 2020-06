Santanyí vuelve a cerrar el acceso a Cala s'Almunia a los no residentes

El ayuntamiento de Santanyí cerró el pasado lunes, 1 de junio, el acceso a Cala s'Almunia a los no residentes, por lo que solo podrán acceder con sus vehículos los vecinos de esta zona del municipio del Migjorn. Los visitantes podrán utilizar el aparcamiento gratuito ubicado en la entrada de Cala Llombards.

El objetivo de esta medida es la de evitar colapsos una vez esté permitida la entrada a las playas. "A pesar de que no puedan llegar turistas, el Ayuntamiento ha mantenido la medida que ya implantó hace unos años para garantizar la seguridad, así como la tranquilidad de los vecinos y propietarios de Cala s'Almuina", informó ayer la institución municipal.

Restricción "necesaria"



La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, señala que la responsabilidad del Ayuntamiento es la de "asegurar que los servicios como la recogida de residuos o una ambulancia puedan acceder sin problemas" y añade que, a pesar de la ausencia de turistas en la isla, la restricción "es necesaria".

La regidora recuerda que el aparcamiento de Cala Llombards, abierto hace dos años, tiene espacio suficiente para quines quieran visitar la zona, aunque deberán desplazarse a pie hasta Cala s'Almunia en un trayecto de aproximadamente 1,5 kilómetros.

Según apunta el Consistorio, el Consorci de Transports de Mallorca "ha comunicado que por ahora no pondrá en marcha el servicio de buses lanzadera desde el aparcamiento hasta las populares playas del municipio de Santanyí". Hasta que la situación no esté "completamente normalizada", no se restablecerá el servicio.

La Policía Local de Santanyí será la encargada de controlar los accesos y de colocar la barrera que solo pueden traspasar los vecinos.