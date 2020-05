El Consell de Mallorca, a propuesta del Ayuntamiento, ha dado luz verde a la desclasificación de los terrenos de Son Baptista, en Valldemossa. Se trata de una modificación del planeamiento municipal para desclasificar estos terrenos que eran urbanizables y que ahora se convertirán en suelo rústico. Es una zona que confronta con el conjunto histórico de la Cartoixa, un edificio que cuenta con el máximo nivel de protección patrimonial ya que es Bien de Interés Cultural. El informe de la Comissió Insular d'Ordenació, Territori i Urbanisme valida la propuesta del consistorio para que los terrenos pasen a ser suelo rústico, además de valorar la oportunidad y la conveniencia de esta desclasificación ya que hace más de dos décadas que está en vigor el actual planeamiento urbanístico de Valldemossa y durante este tiempo no se ha hecho ningún paso para el desarrollo urbanístico de los terrenos de Son Baptista. El informe de la institución insular remarca que "no se considera oportuno ni conveniente un crecimiento en un lugar como este especialmente sensible, que confronta con el conjunto histórico de la Cartoixa".

Y es que hasta que el consistorio no inició la desclasificación de esta urbanización (que podía ocupar unos 30.000 metros cuadrados) se permitía la construcción de una treintena de chalets. Los antiguos terrenos urbanizables de Son Baptista están situados a unos 70 metros de la Cartoixa de Valldemossa, uno de los principales reclamos históricos y turísticos del municipio.