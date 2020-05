Santa Eugènia sube el precio de la piscina para los no residentes

El pleno de Santa Eugènia aprobó la subida del precio por la utilización de la piscina municipal para todos aquellos usuarios que no estén empadronados en el municipios. Así, para los no residentes el precio de abono familiar pasa de 125 euros a 275 euros, que repesenta un aumento del 167%, mientras el abono individual por día para las personas de 14 a 64 años aumenta de 5 a 10 euros. Para los menores de 14 años el abono se incrementa en un 120% pasando de los 3 a 8 euros. Los mayores de 65 años, residentes o no, tendrán acceso libre. El precio para los residentes se mantiene.

Por otra parte y ante la llegada del verano el consistorio repartirá en los domicilios un tríptico informativo con el lema Estima l'aigua con el objetivo de inculcar la necesidad del ahorro del consumo del agua. Con esta campaña se quiere lograr que se haga un uso responsable de este bien escaso cerrando los grifos al fregar los platos o lavarse las manos, además de utilizar las lavadoras o los lavavajillas cuando estén llenos y ahora que viene el verano tener precaución cuando se riegue el jardín o las terrazas.