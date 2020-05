Miquel Montoro vuelve al catalán subtitulando sus vídeos al castellano

Tras anunciar que a partir de ahora sus vídeos serían en castellano "para llegar a más gente", Miquel Montoro rectifica: el youtuber mallorquín ha vuelto al catalán que lo hizo famoso. Eso sí, ahora subtitulando sus vídeos en castellano.



Montoro había anunciado hace días que cambiaría de idioma en sus vídeos para poder llegar al resto de España y a otros países: "Os explico, hablo castellano porque hay muchísima gente que me pide por favor que hable en castellano. Es un montón de gente. Como hay más personas de habla castellana y los que hablamos mallorquín lo entendemos, en la escuela nos lo enseñan, he decidido hacerlo en castellano", se justificó, aunque también reconoció que "hay mucha gente que dice que está enfadada porque hablo en castellano".





Hi ha un experiment matemàtic que és una passada. Si multipliques aquest minut i mig per cadascú de nosaltres et surt exactament el futur del català. pic.twitter.com/dosyUOQcbQ — Modernet (@ModernetdeMerda) May 15, 2020

No havia sentit parlar mai tant de Miquel Montoro com ara que s'ha passat al castellà: és el seu vídeo que ha circulat més per internet. No serà que té raó ell i no nosaltres? O que el problema del català som una mica tots? — Jordi Marrugat (@JordiMarrugat) May 15, 2020

En Miquel Montoro és un nin mallorquí de 14 anys que fa de vídeos graciosos de youtube d'allò que més li agrada, fer de pagès, però que com tots els joves mallorquins ha descobert allò que tothom sap: que les coses importants s'han de fer en castellà. — Amadeu Corbera #araomai (@amadeucorbera) May 16, 2020

Suposo que sou conscients que el canvi d'idioma segurament no ha estat decisió del nano, no? — Edgar (@EscurcoNegre) May 15, 2020

La seva lluita és per ajudar l'agricultura i els productes de la terra i això no enten d'idioma però s'ha fet famós parlant en mallorquí, no sé si parlar en castellà li farà arribar a més gent o no ???? — Rai López Calvet ??? (@RaiLopezCalvet) May 15, 2020

Espera, espera, mucha gente que defendía a Miquel Montoro cuando una periodista de VOX le criticó por "no hablar bien castellano", ahora critican al chaval por hacer los vídeos en castellano. pic.twitter.com/lfcxEm9Dis — Txus Sanchester (@noveasestapeli) May 15, 2020

Amb l'últim vídeo, en Miquel Montoro ha pres la millor de les decisions: SUBTÍTOLS. pic.twitter.com/3DHghzErVJ — Miquel Strubell fill ???? (@miquelstrubell) May 20, 2020

Bombolla de Twitter però en Miquel Montoro ha tornat a fer vídeos en català (subtitulats en castellà). — bruinesteen (@bert_brun) May 20, 2020

En Miquel Montoro ha tornat #encatalà amb una acció tan senzilla avui en dia com subitular els vídeos. Tots els seguidors, castellanoparlants inclosos, han aplaudit la idea.



Visca les versions orginals substitulades. Sigui a foravila, sigui al cinema!https://t.co/IqQVkUdoXz — Joan Ferrà (@joanefes) May 20, 2020

Una reflexió. Potser el suposat assetjament a Miquel Montoro no era tan això sinó fer-lo reflexionar. I així sembla que ho ha fet. Prou paternalisme que amb 14 anys ja debatíem de política i fins i tot militàvem.



Sense haver dit res, dubto que hagués fet la reflexió i el canvi. — Núria Alcaraz Coca (@nurialca) May 20, 2020

En Miquel Montoro en versió original subtitulada. Gràcies, Miquelet! https://t.co/lSePaPvRdC — Jaume Ribas (@ribasvilanova) May 20, 2020

El cambio se producía tras el paso del youtuber mallorquín por el programa La Resistencia. El anuncio del cambio de lengua provocó un debate, con seguidores que criticaron la decisión –enmarcándola en la realidad sociolingüística de Baleares– y otros apoyándolo.