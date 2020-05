Bulo viral: ¿Granizos como piedras en Sineu?

No, no han caído granizos como piedras en Sineu. El vídeo que circula desde este miércoles por las redes sociales y WhatsApps de miles de mallorquines no ha sido grabado en la isla. Y ni siquiera se trata de imágenes grabadas este año.



Son unas imágenes grabadas en la comunidad rural de Panuco, en Veracruz (México), en el año 2017, como han advertido numerosos usuarios en las redes sociales.





Heu rebut també aquest vídeo? Avui corre per tot: WhatsApp, Facebook, Twitter... (?? Gravat a Veracruz, Mèxic, el 2017 ??) https://t.co/BFx24KiPcd — Miquel Salamanca (??) (@MiquelSalamanca) May 14, 2020

Las imágenes empezaron a circular, y rápidamente se han viralizado bajo la premisa falsa de que se grabaron en Sineu. No es cierto: el vídeo