Denuncian el cierre del camino de Cala Figuera de Calvià con motivo de la Covid-19

Usuarios habituales del camino que conduce a la Torre de Cala Figuera, en el municipio de Calvià, han denunciado la prohibición de paso que ha establecido la propiedad con motivo de la pandemia del coronavirus. Afirman que este camino "ha sido considerado como público desde siempre" y recuerdan que hace unos años fue cerrado por la propiedad, pero debido a la fuerte presión de la gente que quiere visitar la torre se habilitó en la parte izquierda de la barrera un paso para las personas, "ya que al ser un elemento declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), los ciudadanos tienen derecho a visitarla".

El paso lateral sigue estando abierto, pero la propiedad ha colocado carteles disuasorios para que nadie cruce las puertas. "Es cierto que desde hace tiempo hay letreros avisando del peligro por tratarse, según ellos, de una zona habilitada para la caza mayor, pero ahora la propiedad se ha inventado que no se puede visitar la torre de Cala Figuera por causa de la Covid-19, algo realmente increíble", sostienen los denunciantes. Uno de los carteles advierte a quienes quieran pasar que se avisará a la Guardia Civil en caso de usar el camino.

El de Cala Figuera es un camino muy usado por vecinos y turistas para pasear, una práctica que ahora se ha reactivado con el desconfinamiento.

Los denunciantes sostienen que "en Calvià, el Ayuntamiento está abandonando el tema de los caminos públicos, situación que aprovechan algunos propietarios para cerrarlos". "Esto pasó con el Camí de Son Llebre que va de Son Ferrer hacia la carretera de Cala Figuera, considerado camino público según consta en el Ayuntamiento; hace ya bastantes años que lo cerraron y a día de hoy sigue igual y lo mismo pasa con el camino de acceso al Molí des Castellet, que lleva años cerrado y a pesar de que hay una orden de restablecimiento al estado anterior y de apertura, parece que el Ayuntamiento se desentiende", lamentan.

"No sabemos si tiene mucho o poco que ver con esto la nueva propiedad de la finca de Can Trujillo, ya que no hay que olvidar la reciente compra de esta finca", añaden.



Sin catálogo de caminos

Desde el ayuntamiento de Calvià aseguran desconocer la situación del camino de la torre de Cala Figuera. En este sentido, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Rafel Sedano (Més), afirma que no le consta el nuevo cierre por parte de la propiedad. Sedano señala que "la situación viene de atrás" y recuerda que hace unos años hubo un "cierre brutal" de la finca que finalmente se solucionó con la habilitación de un paso lateral para los peatones y la entrega de las llaves de la barrera al Ayuntamiento.

En cualquier caso, asegura que si se prohíbe de nuevo el paso por el camino de Cala Figuera "la Policía Local debería actuar". También apunta la necesidad de solicitar un informe al departamento de Urbanismo para "comprobar si la propiedad ha solicitado autorización para ello".

Según Sedano, el problema del municipio con los caminos públicos está relacionado con la falta de un catálogo municipal aprobado, un trámite que "lleva un retraso de veinte años" y que sigue sin avanzar, fomentando la confusión en torno a la titularidad de muchos senderos del municipio.

"Yo personalmente entiendo que es un camino público que la propiedad de las fincas colindantes ha querido privatizar, pero deberemos esperar a la aprobación del catálogo para confirmarlo", señala Rafel Sedano.