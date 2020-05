El ayuntamiento de Santanyí pospone la ampliación del CEIP Blai Bonet ya que el proyecto definitivo no estará listo hasta finales del 2020. El tema se elevó a pleno porque se han tenido que modificar las condiciones de financiación del proyecto para no tener que empezar a pagar un crédito por unas obras que no pueden empezar, por ello, los plazos se posponen un año. Aunque será el Govern quien ejecute el proyecto, el consistorio se puso a disposición del IBISEC para ayudar a financiar la ampliación para que pudiera ejecutarse lo más pronto posible. La fórmula encontrada fue firmar un factoring, un crédito que pide el consistorio para un proyecto de la comunidad.