Fallece a los 90 años Andreu March Caldés

El pasado 30 de abril murió en Pollença Andreu March Caldés, a la edad de noventa años. De padre pollencí y madre poblera, la vida profesional y familiar de Andreu discurrió entre las villas de sa Pobla y Pollença, donde gozaba de respetuosa estima por su carácter afable hacia las muchas personas que tuvieron ocasión de tratarle.

Profesionalmente comenzó su carrera bancaria en Banesto-sa Pobla, poco después de la compra por la mencionada entidad del Banco de La Puebla (1944). Desarrolló su labor en las localidades de sa Pobla, Palma y Port de Pollença durante los años de especial crecimiento de la economía mallorquina.

Su amigo y discípulo en temas históricos de la sociedad poblera, el investigador Pere Antoni Mateu, dice de Andreu March, que "fruto de mi amistad con su hija Magdalena, pude conocerle con más detalles para llegar a las historias de personajes ilustres de sa Pobla, como Ignaci Planas Serra, el clan familiar de Can Planes, o el Médico Miquel Serra "Duet". Asimismo me hablaba con admiración del político liberal Miquel Socias Caimari y de su familia, entre otras interesantes historias. Andre, hacía gala de una conversación amena y las numerosas veces que coincidimos, sus comentarios me ayudaron a poder realizar un estudio profundo de la familia de Can Planes de sa Pobla."