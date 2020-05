Carlos Simarro: "Es la foto más cara de la historia"

El alcalde de Sóller, Carlos Simarro, fue contundente a la hora de calificar la sentencia al recordar que el rescate del túnel "se convirtió en la foto más cara de la historia". El primer edil recordó que el anterior gobierno del Consell "jugó con el dinero público para hacerse una foto defendiendo un argumentario que jurídicamente no se sostenía". El alcalde manifestó su "decepción" con el anterior gobierno de la institución insular "ya que ahora deja un Consell entre las cuerdas ante la clara posibilidad de tener que pagar hasta 31 millones de euros de indemnización". A su juicio el veredicto "generará nervios y preocupación a la gente de Sóller y una grave falta de credibilidad hacia el Consell". En la misma línea se pronunció el PP en el Consell que exigió "responsabilidades políticas urgentes".



Sin peaje

No habrá peaje. Tras el varapalo recibido, el Consell recurrirá la sentencia que declara nulo el rescate de la concesión del Túnel de Sóller. El departamento de Movilidad e Infraestructuras dejó claro que no se plantean volver a aplicar un peaje y en estos términos se planteará el recurso. "Respetamos la sentencia judicial pero en absoluto la compartimos porque ha quedado sobradamente demostrado que ha supuesto un beneficio para los residentes de la zona y de toda Mallorca", aseguró el conseller insular Iván Sevillano, que confía que el Tribunal Superior de Justicia tenga una interpretación distinta al juez. "Recurriremos y será el TSJIB quien dictamine. Se produciría una injusticia si la sentencia se llegara a ejecutar. No nos planteamos a corto plazo pagar ningún tipo de indemnización ni mucho menos poner peaje", aclaró. La propia sentencia, puntualizó Sevillano, no especifica en ningún momento que la institución insular tenga que afrontar inmediatamente la cantidad reclamada ni que se tenga que revertir el rescate, solo pone en duda el hecho de que una administración pública pueda rescatar una concensión. "Es la primera vez que se ha hecho en España. Indemnizando el contrato cualquier concesión debería poderse rescatar. Parece que se ha olvidado que el Consell desembolsó 16,3 millones de euros. Es una situación absurda", lamentó.

El departamento de Movilidad e Infraestructuras matizó que en caso de que la sentencia fuera firme y se tuviera que ejecutar, se tendría que abrir un proceso de negociación con tutela judicial entre ambas partes. En estos momentos, los servicios jurídicos de la institución que preside Catalina Cladera están preparando el recurso que presentarán.

Precisamente recurrir la sentencia era lo que pidió el alcalde de Bunyola, Andreu Bujosa: "Nos ha sorprendido que se argumentara que no tenía interés público cuando era un tema muy demandado. Esperemos que le acaben dando la razón al Consell y que siga siendo gratuito para todos". PSIB-PSOE, Més y Podemos también han coincidido en instar al Consell a recurrir la sentencia mientras que Vox ha tildado de "regalo envenenado" el rescate del túnel de Sóller, que según Ciudadanos fue "un capricho del Pacte".