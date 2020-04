El Govern redefine los usos de la planta de hidrógeno de Lloseta

"Un hito que Balears no puede desaprovechar". Así califica el vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, el proyecto de la planta de hidrógeno de Lloseta. El Govern ha firmado una nueva declaración de intenciones con los promotores (Cemex, Acciona, Enagas y Redexis) para poner en marcha la instalación. Además se han sumado la UIB y el Institut per a la Diversificació i Estalvi d'Energia (IDAE). En este sentido, el proyecto se ha redefinido para adaptarlo a la realidad insular. Así, los usos a los que se destinará el hidrógeno sostenible generado siguen los criterios de la Unión Europea y la comunidad científica para garantizar "la máxima eficiencia y beneficio socioeconómico, ambiental y de interés público". Uno de los cambios más significativos, resalta el Govern, es la decisión de destinar buena parte del hidrógeno generaldo para volcarlo a la red para que así pueda ir sustituyendo progresivamente el gas natural. De esta manera, puntualiza el departamento de Yllanes, se amplía su uso más allá del transporte por carretera, donde no es tan eficiente.

Yllanes ha destacado la inclusión de la UIB en este acuerdo de intenciones para que el conocimiento generado de producción y uso del hidrógeno sostenible suponga un beneficio directo al conjunto de la economía insular. Así, se llevarán a cabo "actuaciones académicas y de investigación relacionadas con la movilidad sostenible y segura, la transición energética o el mix energético".

Además el IDAE también ha firmado el acuerdo lo que conllevará un importante impulso a la hora de identificar ayudas públicas para financiar el proyecto y sus potenciales usos. "Es muy importante la implicación del sector público en este tipo de proyetos, que serán claves en la reconstrucción económica de la comunidad, así como del Estado", afirma Yllanes, que el pasado 12 de abril ya remitió una carta a la Unión Europea apoyando el proyecto redimensionado de la planta de hidrógeno de Lloseta para ayudar a las empresas implicadas a optar a programas europeos de innovación energética. Este proyecto redimensionado cumple con los criterios de transición energética enfocados a generar hidrógeno con energías renovables, con la ley de Cambio Climático balear y está alineado con la descarbonización.