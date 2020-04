Los municipios de Mallorca reclaman al Govern unas directrices sobre las fiestas patronales

Tras la cancelación de las ferias primaverales, en mayo y junio llegan las primeras fiestas y verbenas. Con la reciente suspensión de Sant Joan de Ciutadella, el debate está sobre la mesa y en la isla van anunciándose las primeras cancelaciones. De momento, Sóller no celebrará su Firó, igual que Manacor no disfrutará de las coloridas carrozas ni de los conciertos de sus Fires i Festes. Son Servera también ha cancelado parte de su programa festivo de Sant Joan mientras que este año Son Carrió no levantará el telón de las primeras verbenas veraniegas ya que se ha cancelado la fira y las fiestas patronales. Por ello, el presidente de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balear (FELIB) y primer edil de Costitx, Antoni Salas, reconoce que "los alcaldes y alcaldesas estamos preocupados porque no sabemos cómo actuar ante la suspensión o el aplazamiento de las fiestas patronales o las ferias, creemos conveniente que el Govern indique instrucciones para evitar un posible caos". Por ello, la FELIB mantendrá hoy una reunión con el Ejecutivo de Francina Armengol, además elevará el tema al resto de instituciones implicadas para consensuar unas directrices.

Aunque los municipios entienden que "es difícil vaticinar cómo se tendrá que realizar la famosa desescalada del actual confinamiento, entendemos que habrá que coordinarse y para ello sería conveniente que el Govern recomendara algunas pautas", añade.

Pero lo que sí que han decidido los alcaldes de forma informal es que "el día que se puedan celebrar las primeras verbenas tendrán que coincidir dos o tres el mismo día para que la ciudadanía tenga que escoger y evitar así una concentración multitudinaria de gente". Eso sí "aún quedan muchas incógnitas por resolver y muchas medidas que adoptar para que podamos volver a la añoradas verbenas", concluye el presidente de la FELIB, que confiesa que es "muy doloroso" para un alcalde o una alcaldesa tener que suspender las fiestas patronales.



En el Llevant



A la espera de que lleguen las directrices autonómicas, lo que es seguro es que en Manacor no se celebrarán las Fires i Festes de finales de mayo y principios de junio tal y como se conocían hasta ahora. A estas alturas no se ha iniciado la contratación de ningún grupo musical de cara a los conciertos. Y además, desde el ayuntamiento ya han comunicado a los colegios y asociaciones que cada año participan en el desfile de carrozas y comparsas que este evento no se va a celebrar. "No descartamos que en el último minuto no podamos celebrar algún tipo de acto de forma presencial, siempre que los asistentes puedan mantener la distancia de seguridad recomendada, pero ya damos por suspendidos los actos multitudinarios", explica el alcalde, Miquel Oliver. "La decisión de suspender las fiestas no es fácil pero lo más importante es la salud de las personas y por eso creemos que el Govern tiene que tomar cartas en el asunto y decretar instrucciones precisas sobre cómo hay que plantear las fiestas que tendrían que celebrarse este verano", apunta Oliver. "Creo que hay que evitar a toda costa las posibles masificaciones", añade.

"Hay que prever y coordinar la vuelta a la normalidad, no me gustaría ser el alcalde del primer municipio que celebre sus fiestas de la forma habitual porque si no se planea de forma adecuada puede producirse un efecto llamada de consecuencias imprevisibles", sentencia el alcalde de Manacor. Lo que sí que ofrecerá este año la capital de Llevant será "un programa virtual de Fires i Festes de Primavera, no podemos dejar que nos invada la pena y seguro que podremos disfrutarlas desde casa y respetando las medidas de salud y seguridad que se irán decretando", explica el alcalde. En ese sentido los Cossiers, que cada año inauguran el programa de actos, ya trabajan en los diferenes escenarios que puedan sucederse en relación a la alerta sanitaria para poder ofrecer sus bailes a todos los vecinos de Manacor.

Son Servera celebra sus fiestas patronales por Sant Joan. De momento, su alcaldesa Natalia Troya concreta que han suspendido las celebraciones de la primera quincena de junio como la Fira o la Nit de l'Art, un encuentro artístico que será virtual. De cara a Sant Joan, están a la espera de recibir instrucciones del Govern para tomar la decisión. En la misma tesitura se encuentran otros municipios que celebran sus fiestas a finales de junio o principios de julio como Pina o la Colònia de Sant Pere, entre otros.



En el Raiguer



Consell, Marratxí, Santa Maria o Santa Eugènia son otros de los pueblos que ven peligrar sus fiestas patronales. De momento, no han iniciado contacto alguno con las empresas de contractación de los grupos que normalmente suelen acudir a estos eventos. Los alcaldes de estos municipios están a la espera de la decisión que tome Salud para iniciar o anular las fiestas, aunque expresan sus dudas de que se puedan celebrar.

El alcalde de Consell Andreu Isern avanza que se han suspendido los tradicionales bailes que se celebraban el primer domingo de junio mientras que Pep Lluis Urraca, primer edil de Santa Eugènia, explica que están estudiando alternativas para el certamen teatral que se celebra durante las fiestas patronales, pero de momento, todo está paralizado hasta recibir instrucciones. En la misma línea se pronuncia Colau Cañellas de Santa Maria del Camí que también se muestra pesimista en poder celebrar los festejos.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, detalla que las contrataciones de las fiestas de Sant Marçal de finales de junio están paralizadas pero la intención del consistorio, si no se pueden celebrar, es aprovechar la Fira de Tardor de noviembre [siempre que se pueda llevar a cabo] para incluir muchos de los actos culturales que normalmente se programaban durante las fiesta de Sant Marçal.