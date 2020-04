Un muro de 'pedra en sec' se desprende en la carretera de Valldemossa

El desprendimiento de una parte de un muro de 'pedra en sec' en la carretera de Valldemossa (Ma-1110) ha provocado que el tráfico haya tenido que ser desviado por dentro del municipio, según ha informado Carreteres de Mallorca.





????Despreniment de part d'un mur de pedra en sec a la crtra. de Valledemossa (Ma- 1110).



??????????L'equip d'emergència en #carreteres fa feina per restablir aviat la normalitat.



??S'ha desviat el trànsit per dins el municipi però ja es pot circular per aquest tram de la via. pic.twitter.com/IfGo4w9Kln