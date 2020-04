Reclaman que la explotación de la cantera de Can Negret se vincule a un estudio ambiental

Panorámica sobre la cantera de Can Negret, ubicada en el municipio de Alaró, y su entorno natural.

Panorámica sobre la cantera de Can Negret, ubicada en el municipio de Alaró, y su entorno natural. b. noguera

Diversas organizaciones ecologistas como el GOB y Terraferida y entidades cívicas y vecinales de los municipios de Alaró, Lloseta y Binissalem han expresado su preocupación por la tramitación de la planta de áridos en la fábrica de cemento Cemex de Lloseta, que implica la explotación de la cantera de Can Negret, ubicada en Alaró, por lo que reclaman la elaboración de un estudio de impacto ambiental que incluya todo el proyecto global de creación de la fábrica de áridos, ya que, según denuncian, no se ha incluido ningún estudio sobre el impacto que tendrá la extracción de material en la citada cantera.

Las entidades ecologistas y vecinales se reunieron hace unos días, después de comprobar que, en pleno estado de alarma por el coronavirus, la comisión de Medio Ambiente del Govern informó de forma favorable la evaluación de impacto ambiental de la planta de áridos que Cemex proyecta en la antigua fábrica de cemento de Lloseta, una iniciativa que se enmarca en el acuerdo suscrito en enero de 2019 para la reindustrialización de la comarca.

Los citados colectivos consideran que los proyectos previstos en el proceso de reindustrialización, declarados de carácter estratégico por el Govern, "no pueden tramitarse por separado". Añaden que no puede haber un estudio de impacto ambiental propio para cada proyecto porque de esta forma "se desconectan uno de otro, desvirtuándose el proyecto global". Así, reclaman que se elabore un estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico que incluya la "complejidad" de todo el proyecto con el objetivo de "valorar con claridad los impactos de estas nuevas actividades industriales".

En este sentido, señalan que el informe aprobado por la comisión de Medio Ambiente "no aborda el impacto sobre la cantera de Can Negret, que da por asumido". "Consideramos que, debido a la situación de la cantera en un entorno natural excepcional y teniendo en cuenta el impacto generado por la explotación hasta el día de hoy, debería tener un apartado específico de evaluación ambiental dentro de este proyecto, ya que la actividad de áridos está directamente vinculada a la explotación de la cantera", añaden.

Falta de protección



Las entidades recuerdan que la cantera de Can Negret está ubicada en la pequeña cordillera de Bellveure, en el municipio de Alaró, una zona que en 2002 el Govern, con los Verds en la conselleria de Medio Ambiente, intentó incluir en el proyecto inicial del parque natural de la Serra de Tramuntana, aunque finalmente el PP optó por la figura de Paraje Natural, "excluyendo este y otros espacios de gran valor".

Por otra parte, el GOB y Terraferida, además del resto de entidades cívicas, manifiestan su "sorpresa y preocupación" por el hecho de que la comisión balear de Medio Ambiente tramite y apruebe el proyecto en pleno periodo de estado de alarma durante el que "se han paralizado todas las actividades excepto los servicios básicos", cuando el citado proyecto de reindustrialización "no tiene nada que ver con un servicio básico para la ciudadanía".

Por último, destacan que se ha incumplido la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, y concretamente el artículo 35, según el cual hay que valorar todo el proyecto y no cada parte por separado. "Es inaceptable una evaluación de impacto ambiental sin considerar el impacto de la actividad extractiva de Can Negret sin la cual la planta de áridos no puede funcionar", concluyen las entidades ciudadanas y las organizaciones ecologistas.

Protesta en las redes con humor



"Aun confinados, seguimos trabajando desde las asociaciones". La Plataforma de Lloseta, Alaró y Binissalem contra la planta de áridos y la explotación de la cantera de Can Negret ha iniciado una campaña en redes jugando con un donut como metáfora del 'agujero' que provocará la actividad en el Raiguer. "Queremos concienciar dando un toque de humor", señalan, anunciando que el serial continuará.