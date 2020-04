La OCB denuncia un caso de "discriminación lingüística" en la Guardia Civil de Inca

El Presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), Josep de Luis, denunció ayer en un comunicado haber sido víctima de un caso de "discriminación lingüística" por parte de un agente de la Guardia Civil del cuartel de Inca. Presentó una denuncia en catalán y le pidieron que la tradujera al castellano, ya que por la situación del coronavirus no podía venir nadie de Palma a traducirla. La intervención del sargento solucionó el problema y la denuncia en catalán pudo ser tramitada.

De Luis relata que acudió al puesto de la Benemérita, siguiendo las indicaciones recibidas telefónicamente, a interponer una denuncia escrita. "Al presentar la documentación, escrita en la lengua propia de Balears, la lengua catalana, el agente que la recibió me requerió para que la volviera a presentar traducida al castellano", apuntó De Luis. El presidente de la OCB, según el comunicado de la entidad, le manifestó que no tenía ninguna obligación de hacerlo y que la lengua catalana es oficial en Balears: "Entonces el agente replicó que si la presentaba en catalán debería enviarla a Palma y no se podría hacer nada hasta que volviera el escrito traducido desde la Comandancia". Josep de Luis respondió que no había problema y pidió una copia sellada que acreditase que el documento se había presentado ese mismo día.

"Ante el requerimiento de una copia sellada -aseguró Josep de Luis-, el agente varió el argumento y me pidió si le parecía que con el estado de alarma vendría un traductor desde Palma hasta Inca. Entonces le respondí que no necesitaba que viniera nadie, que con un sello y fecha en la denuncia le bastaba".

Según el relato del presidente de la OCB, el agente le espetó: "¿Usted cree que tengo obligaciones cogerle este documento en catalán?", De Luis le respondió que no es que lo creyera, "es que estoy seguro de que tiene la obligación de hacerlo" y añadió que "si no le importa, tomo nota de su número de identificación, me marcho y ya lo aclararemos".

En ese momento el agente llamó al sargento del cuartel quien le pidió disculpas por los hechos y recibió sin problemas el escrito en el idioma oficial y propio de Balears. "Desde la OCB valoramos el gesto del sargento que sí cumplió con la Ley y recibió el escrito en catalán", apuntaron. Al mismo tiempo, la entidad "anima a todos los ciudadanos a mantener actitudes firmes ante este tipo de ataques o discriminaciones, ya que los actos discriminatorios son actuaciones irregulares y se alejan de las directrices públicas de los responsables políticos", concluye el comunicado de la OCB.