Spiderman viene al rescate de Andratx contra el coronavirus

El protagonista de esta historia no se llama Peter Parker ni es un adolescente. No lo criaron sus tíos. No le picó una araña radioactiva. No brinca por los rascacielos de Nueva York con su tela de araña como Tarzán con las lianas en la jungla ni detecta el peligro con su sentido arácnido ni tiene un enemigo como el amargado Duende Verde que le busca las cosquillas a cada momento. Eso sí, él, como Spiderman, también podría decir aquello de "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

El Hombre Araña de Andratx se llama Miguel Serrano [vea aquí las imágenes]. Es un andritxol de pura cepa que ronda la cincuentena y trabaja en el área de mantenimiento del Consistorio. Ha hecho cameos en series de televisión y ahora ostenta un "poder" singular: el de llevar cada día algo de alegría a los hogares confinados del pueblo. Enfundado en un traje de hombre araña, Serrano recorre diariamente las calles de Andratx vila, acompañado de la Protección Civil y de la Policía Local. Las familias salen a los balcones para saludarlo y festejar en comunidad para suavizar los rigores del confinamiento por el coronavirus.

En declaraciones a este diario, Serrano explica cómo surgió esta idea. Con sus amigos y compañeros de trabajo, asegura, siempre suele "estar de cachondeo". Y un día, uno de esos compañeros - "Jose, el Nene, ponlo porque después se enfada si no sale su nombre", apostilla- le comentó que le iba a proponer a la alcaldesa Katia Rouarch organizar "algo de animación" en las calles del pueblo. Serrano se interesó por la iniciativa, que tuvo que ser estudiada en estos tiempos de rígidos protocolos de seguridad. Finalmente, hace una semana, recibió una llamada del Ayuntamiento, preguntándole si todavía estaba interesada en colaborar. Él respondió que sí, que claro.

Serrano explica que ya había hecho algunos trabajos de animación por su cuenta. Participó en un musical y ha hecho de figurante para series de IB3 como 'Treufoc'. También ha colaborado con 'Memòria Negra', de la televisión autonómica.

Eligió a 'Spiderman', porque ya tenía el traje y se trata de un superhéroe al que admiran todos los niños, relata este vecino andritxol. La primera reacción de los niños al verlo es de "shock", agrega. "Primero se asustan un poco, pero enseguida se les pasa y empiezan a bailar en sus balcones", indica. Serrano va acompañado de Protección Civil y Policía Local. "Ponen la sirena, las luces... Imagínate, cuando nos ven, es una fiesta", cuenta.

Su prioridad es garantizar la seguridad de todos los vecinos, por lo que siempre tienen cuidado de que nadie se salte las reglas y salgan a la calle. "Lo primero es lo primero, y hay que velar por la seguridad. Hay que evitar que la gente salga a las aceras", declara Serrano, que desde hace una semana sale todos los días a la calle enfundado en su traje de Hombre Araña.

Aún sin superpoderes, tira de humor y empatía para derrotar al villano, que en este caso no tiene forma de Duende Verde sino de microscópico virus. De momento, el combate ha sido gratificante. "Me recompensa mucho ver las caras de los niños, claro. Pero también la de los padres, porque ellos también sufren con tantos días de encierro. Lo que vivo cada día no tiene precio, ese reconocimiento, esos aplausos. Me gratifica mucho", concluye.