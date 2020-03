Víctor Coll: "Fui un alumno conflictivo, pero uno puede reinventarse a sí mismo"

Policía tutor de Andratx. Lleva dos décadas trabajando como agente. Ha pasado por varias unidades, pero confiesa que es en su faceta actual cuando se ha sentido "más feliz". Uno de sus principales proyectos ha sido Fir@Orienta, para informar sobre salidas formativas y laborales

Víctor Coll se mueve en los ambientes escolares de Andratx como pez en el agua. Es el policía tutor de la localidad. Lo hace a tiempo completo, acompañado de Pep Pujol. Desde la trinchera de las aulas, tiene un conocimiento de primera mano de la realidad de los adolescentes.

P El consumo de drogas es una de las 'sombras' que se cierne sobre los jóvenes. ¿Ha notado que empiecen a consumir cada vez a una edad más temprana?

R Sí que hemos notado que todo en esta era digital, de la información, sucede mucho antes. Ya sea el alcohol, las redes sociales... En cuanto a las drogas que más prevalecen, las más iniciáticas y más accesibles, siguen siendo el alcohol y el tabaco.

P ¿Y la marihuana?

R También se ha notado un repunte importante. Muchos consideran que tiene menos problemas al ser una planta, pero no es así. En los adolescentes más cerca de la mayoría de edad hay consumo de 'cristal' y cocaína.

P ¿El auge de las redes sociales sirven para multiplicar las vías por las que se hace 'bullying'?

R Lo que está claro es que han cambiado las reglas del juego entre los adolescentes. ¿Si favorecen el acoso? Siempre ha existido. Antes, estabas expuesto en el centro educativo y, al llegar a tu casa, estabas en zona de confort. Ahora, al contrario, cuando llega a su casa aumenta el acoso a través de redes sociales, a través de imágenes, mofas que se comparten en Snapchat, Instagram, TikTok, con lo cual el bombardeo es constante las 24 horas y a veces tiene desenlaces fatídicos.

P ¿Cómo proceden ante este tipo de casos?

R Como policías tutores en estos casos, nos enteramos a través de los centros educativos. Ellos tienen unos protocolos de actuación muy marcados sobre cómo proceder. Hacemos trabajo en red entre educadores sociales, profesores, policía, padres y demás. Es muy importante este trabajo para dar una solución. Lo que hacemos son unas diligencias previas, informando a padres y educadores sobre el procedimiento a seguir. Si hay que hacer investigación en redes sociales, la derivamos a nuestros compañeros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con sus unidades de delitos informáticos.

P ¿Por qué decidió ser policía tutor?

R Llevo 21 años como policía. Trabajé de noche, de barrio, en moto... Ésta es la unidad que me hace sentirme más feliz al llegar a casa. Como padre me permite aportar un plus. Hace 20 años, cuando era un joven más engreído, un veterano me dijo que para ser policía, aparte de tener sentido común y prepararte para hacerlo, tienes que tener mucha capacidad de frustración. No lo entendí. "Éste qué me dice", pensé. Nosotros en la Policía no construimos algo que se vea como un arquitecto. En esta unidad, sí que observas que lo que haces llega y puede hacer un cambio y eso te hace estar más lleno como ser humano.

P Usted ha comentado en alguna ocasión que no fue precisamente un adolescente modelo.

R Sin ser malo, fui un adolescente conflictivo. Y no me da vergüenza decirlo. Algún compañero me dice: "¡Pero cómo dices esto!". Que yo recuerde, aparte de un internado, pasé por cuatro o cinco colegios y diferentes institutos.

P ¿Y extrae lecciones de su propia experiencia para 'lidiar' con los alumnos?

R Lo que saqué en claro es que uno puede reinventarse a sí mismo, que tiene que tener la capacidad de acordarse de lo que sentíamos cuando éramos adolescentes, que a veces la vida se ve de diferente manera. Y, desde mi propia experiencia de esos tiempos de no hacer nada en los parques, de esas situaciones conflictivas, puedo empatizar mejor con ellos, tenderles una mano y mostrarles un camino, recordarles que hay una salida más allá de lo que se imaginan.

P ¿Qué es lo más le gusta de su trabajo?

R El poder echar una mano, aportar luz o una ayuda a cualquiera de estos chicos. Al final, estás haciendo tu trabajo útil y necesario. Nosotros somos dos policías tutores en Andratx. Mi compañero Pep Pujol, que está a tiempo parcial y me apoya en muchos trabajos. Tengo que dar las gracias a todos mis compañeros; no es trabajo de una sola persona sino de todo el colectivo.

P Es el inspirador de Fir@Orienta Andratx. ¿Cómo surgió la idea?

R Surgió de estar en las aulas cada día. Ellos te ven con uniforme. Me dijeron cómo puedo ser policía, bombero, militar... En la era de la información estaban muy desinformados. No sabían cómo acceder a ese futuro. Después de visitar varias ferias similares y ver la gran aceptación por parte de los chavales, la implantamos. Para unos es una oportunidad de conocer distintas profesiones mientras que para otros sirve para recabar información sobre lo que les gustaría para el futuro.